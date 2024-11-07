Квитанції за газ — кому надішлють третій рахунок і навіщо у 2024 році

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні цієї осені громадянам почали надсилати "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про плату за технічне обслуговування загальнобудинкових мереж багатоквартирних будинків.

Про це розповіли в одній із філій "Газмережі".

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Проблема з техобслуговуванням газорозподільних мереж

Цьогоріч газовикам доручили здійснити техобслуговування газорозподільних мереж будинків, під час якого мають перевірити газогони, виявити та усунути витоки газу. Такі заходи покликані гарантувати безпечне та надійне газопостачання. Зокрема, йдеться про перевірку мереж:

на герметичність з’єднання газопроводу та обладнання;

щільності газопроводу;

пофарбування, кріплення газопроводу;

наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будівлі.

У зв'язку з прогалинами у законодавстві газові мережі загального користування в країні тривалий час ніхто не обслуговував. Тоді як їх технічний стан вимагав фахового обслуговування та ремонту. Після врегулювали проблеми на законодавчому рівні оператори газорозподільних мереж почнуть обстежувати газопроводи у багатоповерхових будинках, балансоутримувачі та співвласники яких не мали договорів на техобслуговування з іншою компанією, повноважною на виконання відповідних робіт.

Кому і коли доведеться оплачувати суми у третій квитанції

Очікується, що техобслуговування загальнобудинкових мереж багатоповерхівок будуть здійснювати:

один раз на п'ять років у будинках, де газові мережі перебувають в експлуатації менш ніж 25 років;

один раз на три роки, якщо мережі будинку експлуатуються понад 25 років.

У зв'язку з цим споживачам надходитиме "третя платіжка" один раз на три чи п'ять років. Методика нарахування та гранична вартість послуг урегульовані на законодавчому рівні. Сума буде залежати від наступних факторів:

кількості квартир у будинку;

стану мереж, газового обладнання;

області, де розташоване житло.

Громадяни після отримання квитанції зможуть протягом півріччя сплатити цю суму. Її також можна розбити на частини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні тарифи на прирдний газ для споживачів не зміняться до кінця опалювального сезону. Продовжать діяти раніше встановлені річні ставки від газопостачальників.

Також ми писали, що в уряді оцінили запаси газу в Україні. Там запевнили, їх вистачить для забезпечення потреб населення протягом опалювального сезону.