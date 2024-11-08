Чи підвищать ціни на світло, газ та воду наступного року — в НБУ пояснили, що буде з тарифами

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України не передбачає змін у тарифах на газ, опалення та гарячу воду до кінця 2025 року. Проте, враховуючи поточні труднощі в енергетичній галузі, з 2026 року планується поетапне наближення цих тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

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Коли зростуть тарифи на комуналку

"На прогнозному горизонті поступово підвищуватимуться акцизи і тарифи у ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції", — пояснили в Нацбанку.

За прогнозами регулятора, якщо вартість енергоносіїв або тарифи на житлово-комунальні послуги швидко зростатимуть, це призведе до додаткового впливу на рівень інфляції. Також виникне потреба у збільшенні обсягу субсидій для населення.

"Натомість тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє", — зазначили в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно народний депутат України Богдан Кицак попередив про вірогідне зростання тарифів на електрику. На думку нардепа, йдеться про підвищення ціни до 6,5 грн/кВт-год через євроінтеграційні вимоги.

Ми також писали, що згідно з оновленим прогнозом Нацбанку за жовтень 2024 року, ціни в Україні зростатимуть найближчі місяці через кілька чинників. Серед них — вплив на ринок продовольчих товарів, зростання бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат та збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.