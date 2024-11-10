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Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

10 листопада 2024 06:09
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Що вигідніше використовувати для опалення будинку в Україні: газ, дрова чи вугілля
Інфографіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

З наближенням зими багато українців починають замислюються над тим, який вид палива вибрати для опалення своїх будинків. В умовах економічної нестабільності та зростання цін на енергоносії вибір оптимального варіанту стає особливо важким. Кожен з видів палива — дрова, вугілля та газ — мають як недоліки, так і переваги.

Новини.LIVE розповідають що вигідніше використовувати для опалення будинку в Україні та скільки буде коштувати 1 кВт-год енергії для різних видів палива.

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Скільки коштує опалення газом

Газ, дрова та вугілля — це різні види палива з унікальними характеристиками та вартістю. Однак всі вони використовуються для опалення та при спалюванні виділяють тепло. Знаючи кількість енергії, що виділяється при використанні цих видів палива і їхню вартість, можна визначити, яке з них буде більш вигідним.

Розрахунки проводитимемо з використанням питомої теплоти згоряння, що вимірюється в джоулях. Так ми зможемо визначити вартість 1 кВт-год тепла (дорівнює 3,6 МДж), одержаного з різних видів палива.

У середньому питома теплота згоряння 1 м³ природного газу в Україні становить 34,3 МДж. Це означає, що при спалюванні 1 м³ газу виділяється 34,3 МДж або 9,53 кВт-год енергії.

Припустимо, що в будинку встановлено стандартний атмосферний газовий котел з ККД 90%. Відповідно, при спалюванні 1 м³ газу будинок отримає 8,57 кВт-год енергії (9,53 * 0,9), що еквівалентно 30,87 МДж.

Кубометр газу у "Нафтогазі України" коштує 7,96 грн за м³. Медіанна ціна на доставку блакитного палива буде дорівнює 1,88 грн. Таким чином загальна ціна за 1 м³ в Україні в середньому дорівнює 9,84 грн. Отже, вартість 1 кВт-год енергії складе: 3,6 МДж * 9,84 грн / 30,87 МДж = 1,15 грн.

Скільки коштує опалення вугіллям

В Україні продається вугілля різних марок та сортів. Припустимо, що для опалення будинку ми використовуємо кам'яне вугілля із середньою питомою теплотою згоряння 29,3 МДж на кілограм. Це означає, що при спалюванні 1 кг вугілля виділяється 8,14 кВт-год енергії.

Допустимо також, що в будинку встановлено якісний вугільний котел з ККД 80%. У цьому випадку при спалюванні 1 кг вугілля ми отримаємо 8,14*0,80 = 6,5 кВт-год енергії або 23,4 МДж.

Вартість вугілля в середньому становить близько 11 000 грн за тонну. Таким чином, вартість 1 кВт-год енергії з вугілля (3,6 МДж) складе: 3,6 МДж * 11 грн / 23,4 МДж = 1,69 грн.

Скільки коштує опалення дровами

Розрахунок для дров ускладнений через широкий асортимент деревних порід, доступних в Україні, та їх різноманітну вартість. Ціна на дрова також залежить від їхньої форми — колоті або у вигляді колод ("метрівки"), що впливає на підсумкову ціну за одиницю енергії.

Крім того, рівень вологості дров, який може змінюватись у різних постачальників, значно впливає на теплотворність, а значить, і на співвідношення витрат та отриманої енергії.

Наприклад візьмемо середню ціну дубових дров, доступних через сервіс "ДроваЄ" — 2300 грн за кубометр. Припустимо, що це колоті дубові дрова з вологістю близько 20%. 1 кубометр таких дров важить приблизно 690 кг. Для розрахунків використовуємо ККД твердопаливного котла 70% та теплотворну здатність дубових дров 4,2 кВт-год (15,1 МДж) на кілограм.

Таким чином, при спалюванні 1 кг дубових дров ми отримуємо 4,2 кВт-год * 0,7 (ККД) = 2,94 кВт-год енергії, або 10,58 МДж. Розрахуємо вартість 1 кВт-год енергії з дубових дров: 3,6 МДж * 3,3 грн/кг / 10,58 МДж = 1,12 грн.

Яким видом палива вигідніше опалювати будинок в Україні

Отже в результаті розрахунків ми склали наступний рейтинг вартості отримання 1 кВт-год енергії для різних видів палива (з урахуванням ККД котлів та особливостей кожного типу палива):

  1. Дрова — 1,12
  2. Газ — 1,15
  3. Вугілля — 1,69 
Яким видом палива вигідніше опалювати будинок в Україні
Вартість отримання 1-кВт-год енергії для різних видів палива в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Варто зазначити, що ці розрахунки є досить приблизними, оскільки тільки газ має стабільну ціну та якість по всій Україні. Теплотворність дров і вугілля може значно змінюватись через безліч факторів, таких як марка вугілля, вологість дров, порода деревини та інші особливості. Також ми не враховували доставку вугілля та дров, тому що залежно від постачальника, кількості замовленого пального та відстані, тарифи можуть кардинально відрізнятися

Крім того, слід враховувати, що при виборі твердопаливних котлів, потрібно бути готовим до їх регулярної дозаправки. Залежно від моделі котла, період завантаження палива може змінюватись від 8 до 10 годин. Також необхідно періодично очищати камеру згоряння від золи. Такі котли вимагають наявності вентиляції та димоходу. У деяких моделях важливо, щоб у приміщенні, яке вони опалюють, підтримувалася певна температура.

Серед переваг опалення вугіллям чи дровами слід зазначити, що твердопаливні котли є автономними та не залежать від наявності електроенергії. А ось газовим котлам в переважній більшості потрібне постійне джерело живлення.

Крім того, встановлення газового обладнання потребує значних фінансових витрат, особливо якщо необхідне підключення до газової мережі або встановлення газового опалювального агрегату. Потрібно зібрати безліч дозвільних документів та замовити проєкт газопостачання. Експерти рекомендують заздалегідь підготуватися до підключення газового котла і планувати його встановлення в теплу пору року.

Нагадаємо, ми розповідали як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді. Українці можуть придбати цей вид палива для підготовки до нового опалювального сезону як онлайн, так і у найближчому лісовому господарстві.

Також ми писали, як правильно вибрати дрова та які їх види існують. Характеристики різних порід деревини для опалення істотно різняться.

дрова опалення ціни в Україні газ вугілля

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