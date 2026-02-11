Зарплати в Україні — яку роботодавці мають сплачувати компенсацію за порушення термінів

Підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні у разі затримки виплати заробітної плати роботодавці зобов'язані нараховувати та виплачувати компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів їх виплати. Відомо, коли і як має обчислюватися сума компенсації у 2026 році.

Яка передбачена компенсація за затримку зарплати

Питання нарахування компенсацій за порушення термінів виплати заробітної плати працівникам регулює закон від №2050-ІІІ "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати".

Сума таких виплат залежить від приросту індексу споживчих цін (ІСЦ), який оприлюднює Державна служба статистики України.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №159 щодо порядку здійснення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів через порушення термінів їх виплати, розмір має обчислюватися за спеціальною формулою.

Як зазначається, сума компенсації вираховується як добуток нарахованої, проте не виплаченої заробітної плати за відповідний місяць (після вирахування податку на доходи й військового збору) та приросту індексу споживчих цін.

Щодо індексу інфляції за січень 2026 року, то з оприлюдненими даними Держстату, він становить 100,7%. Завдяки цьому можна вже розрахувати показники для визначення суми компенсації у лютому цього року.

Невиплата зарплати під час воєнного стану

За інформацією Державної служби з питань праці, роботодавці навіть під час воєнного стану зобов'язані виплачувати зарплату підлеглим мінімально двічі на місяць. У разі її нарахування на банківські рахунки — об’єктивних причин для її затримки значно менше, аніж у касах підприємств.

Стаття 10 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає, що підприємства зобов'язані докладати усі зусилля для своєчасного нарахування зарплати.

У Держпраці зауважили, що під час війни допускаються форс-мажорні обставини і роботодавців звільняють від відповідальності за порушення термінів в оплаті праці тільки в єдиному випадку. Вони муситимуть довести, що невиплата коштів відбулася у зв'язку з бойовими діями або іншими обставинами непереборної сили.

Що ще варто знати українцям

За даними Єдиного реєстру боржників, на початок 2026 року в Україні налічувалося близько 36,63 тис. відкритих проваджень щодо невиплати заробітної плати. Тільки за 2025 рік відповідний показник підвищився на 6%.

За інформацією аналітиків, саме минулий рік побив рекорд за кількістю нових проваджень (на 30% більше проти 2024 року). Загалом порушили понад 9 тис. справ щодо 488 підприємств. Такий рівень вважається найвищим за попередні п’ять років.

Найбільше заборгованої зарплати накопичилось у промисловості, компаніях з виробництва хімічної продукції, на підприємствах галузі постачання електроенергії та газу.

Близько 25% проваджень, відкритих минулого року, припадало на Дніпропетровський регіон (3,2 тис. справ), а також на Івано-Франківський, Сумський та Львівський.

Найбільша частка боргів у 62% — за приватним бізнесом.

Раніше ми повідомляли про питання дотримання нормативів щодо розміру мінімальної зарплати для осіб з інвалідністю. Цьогоріч вимоги для роботодавців посилились.

Також ми писали про підвищення оплати праці тих, хто обслуговує держоргани та органи виконавчої влади. Посадові оклади залежать від розміру окладу працівника 1-го тарифного розряду, який цьогоріч зріс до 3470 грн.