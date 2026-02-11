Зарплаты в Украине — какую работодатели должны платить компенсацию за нарушение сроков

Подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине в случае задержки выплаты заработной платы работодатели обязаны начислять и выплачивать компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков их выплаты. Известно, когда и как должна исчисляться сумма компенсации в 2026 году.

Какая предусмотрена компенсация за задержку зарплаты

Вопрос начисления компенсаций за нарушение сроков выплаты заработной платы работникам регулирует закон от №2050-III "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".

Сумма таких выплат зависит от прироста индекса потребительских цен (ИПЦ), который обнародует Государственная служба статистики Украины.

Согласно постановлению Кабинета министров №159 о порядке осуществления компенсации гражданам потери части денежных доходов из-за нарушения сроков их выплаты, размер должен вычисляться по специальной формуле.

Как отмечается, сумма компенсации рассчитывается как произведение начисленной, однако не выплаченной заработной платы за соответствующий месяц (после вычета налога на доходы и военного сбора) и прироста индекса потребительских цен.

Что касается индекса инфляции за январь 2026 года, то по обнародованным данным Госстата, он составляет 100,7%. Благодаря этому можно уже рассчитать показатели для определения суммы компенсации в феврале этого года.

Невыплата зарплаты во время военного положения

По информации Государственной службы по вопросам труда, работодатели даже во время военного положения обязаны выплачивать зарплату подчиненным минимально дважды в месяц. В случае ее начисления на банковские счета — объективных причин для ее задержки значительно меньше, чем в кассах предприятий.

Статья 10 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что предприятия обязаны прилагать все усилия для своевременного начисления зарплаты.

В Гоструда отметили, что во время войны допускаются форс-мажорные обстоятельства и работодателей освобождают от ответственности за нарушение сроков в оплате труда только в единственном случае. Они должны будут доказать, что невыплата средств произошла в связи с боевыми действиями или другими обстоятельствами непреодолимой силы.

Что еще стоит знать украинцам

По данным Единого реестра должников, на начало 2026 года в Украине насчитывалось около 36,63 тыс. открытых производств по невыплате заработной платы. Только за 2025 год соответствующий показатель повысился на 6%.

По информации аналитиков, именно прошлый год побил рекорд по количеству новых производств (на 30% больше по сравнению с 2024 годом). Всего возбудили более 9 тыс. дел в отношении 488 предприятий. Такой уровень считается самым высоким за предыдущие пять лет.

Больше всего задолженности по зарплате накопилось в промышленности, компаниях по производству химической продукции, на предприятиях отрасли поставки электроэнергии и газа.

Около 25% производств, открытых в прошлом году, приходилось на Днепропетровский регион (3,2 тыс. дел), а также на Ивано-Франковский, Сумской и Львовский.

Наибольшая доля долгов в 62% — за частным бизнесом.

