Заробітна плата робітників у державних органах — як змінились оклади у 2026 році

Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні змінилися посадові оклади працівників, які обслуговують державні органи та органи виконавчої влади. Для таких громадян затверджені нові суми виплат залежно від професії.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон Про держбюджет-2026.

Реклама

Читайте також:

Як змінилися зарплати робітників, які обслуговують держоргани

Умови оплати праці працівників, які обслуговують держоргани та органи виконавчої влади, місцеве самоврядування та їхні виконавчі органи, органи прокуратури, суди та інші органів, прописані у наказі № 609 Міністерства економіки.

Його норми передбачають, що розмiр місячного окладу (тарифна ставка) робiтника має змінюватися залежно від пiдвищення посадового окладу працiвників 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Тож, з огляду на це, з січня 2026 року посадові оклади (тарифна ставка) визначають на основі розміру окладу працівника 1-го тарифного розряду, який нині становить 3470 грн.

У відомстві рекомендують застосовувати коефіцієнт підвищення 1,08607 = 3470 грн ÷ 3195 грн (попередня сума).

Нові розміри окладів для різних професій

Суми місячних тарифних ставок робітників, що обслуговують органи виконавчої влади, органи прокуратури, суди та інші держоргані з нового року зазнали змін. Йдеться про робітників, зайнятих на ремонті і налагодженні устаткування, на верстатних, вантажно-розвантажувальних, реставраційних та будівельно- монтажних роботах:

Для I розряду — було 3911 грн з 1 січня 2024-2025 року, 4248 грн — з 1 січня 2026 року; Для ІІ розряду — 3928 грн з 1 січня 2024-2025 року, 4266 грн — з 1 січня 2026 року; Для ІІІ розряду — 4083 грн з 1 січня 2024-2025 року, 4434 грн — з 1 січня 2026 року; Для ІV розряду — 4268 грн з 1 січня 2024-2025 року, 4635 грн — з 1 січня 2026 року; Для V розряду — 4450 грн з 1 січня 2024-2025 року, 4833 грн — з 1 січня 2026 року; Для VІ розряду — 4622 грн з 1 січня 2024-2025 року, 5020 грн — з 1 січня 2026 року.

Для двірників, гардеробників, кур’єрів, візників, кубівників, ліфтерів, опалювачів, прибиральників службових приміщень — з 1 січня 2026 року тарифна ставка зросла з 3911 грн до 4248 грн.

Для водіїв самохідних механізмів, заправників поливально- мийних машин, комірників, конюхів, підсобних робітників, покоївок, прибиральників територій, робітників з благоустрою, садівників, світлокопіювальників, склографістів (ротаторників), склопротиральників, сторожів, швейцарів, швачок, озеленювачів — з 3911—3936 до 4248—4275 грн.

Для водіїв електро- та автовізка, комірників (старший), натирачів підлоги, палітурників документів, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотографів, годинникарів з ремонту механічних годинників, килимарів, операторів пральних машин — з 3911—4083 до 4248—4434 грн.

Для водіїв транспортно-прибиральної машини, склопротиральників при виконанні робіт у висотних будинках більш ніж 12 поверхів та у важкодоступних місцях, операторів апаратів мікрофільмування та копіювання — з 3936 — 4268 до 4275 — 4635 грн.

Для ремонтувальників висотних частин будинків — з 4083 — 4268 до 4434 — 4635 грн.

Зміни в оплаті праці на державній службі

У 2026 році оплата праці державних службовців відбуватиметься на основі класифікації посад. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

Згідно з новим підходом, кожна посада буде відноситися до певної "сім’ї" та рівня, а розмір окладу залежатиме складність функцій, відповідальності та юрисдикції органу.

З січня поточного року зарплатня держслужбовців зросла, адже оклади прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, рівень якого нині — 3 328 грн. Він має становити щонайменше 2,5 прожиткового мінімуму.

При цьому максимальний розмір окладу для керівників центральних органів влади не може перевищувати 15 мінімальних розмірів окладів для службовців місцевого рівня.

Раніше ми повідомляли, що преміювання державних службовців відбуватиметься відповідно до нового підходу. Нині додаткові виплати є чіткою складовою заробітної плати.

Також ми писали, що в Україні нардепи ініціюють внесення змін до правил виплати зарплати. Новий законопроєкт пропонує позбавити права роботодавців самостійно змінювати умови праці.