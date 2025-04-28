Субсидії в Україні — коли виплатять затриману допомогу у 2025 році

Гроші і рахунки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, коли нарахують громадянам суми житлових субсидій, які не надійшли за попередні місяці. Затримки виникли також і з пільгами на житлово-комунальні послуги — все через нові правила, що запрацювали у 2025 році.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

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Детальніше про затримки у виплаті субсидій

Як випливає із повідомлень на сторінці Пенсійного фонду, деяким українцям затримують нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Громадяни звертаються за роз'ясненням, коли чекати на виплату допомоги. Зокрема, йдеться про затримані суми допомоги за два місяці — лютий і березень. Раніше обіцяли, що на кошти слід очікувати у подвійному розмірі у квітні, однак цього не сталось.

Уточнюють, що на порталі ПФУ в особистому кабінеті вказано інформацію про виплату коштів лише за січень. Про виплату за наступні місяці — даних немає.

"Мені поновили субсидію. Нарахували з лютого по квітень. У квітні мало прийти за 2 місяці. За лютий і за березень. Проте, не прийшла субсидія. Відповіли буквально недавно, що в наступний виплатний період. Це коли? І на проталі ПФУ в нарахований стоїть лише січень місяць. Хоча субсидії мені призначили", — йдеться у зверненні.

У Пенсійному фонді підтвердили, що існує проблема з вчасним нарахуванням субсидій. Там пообіцяли, що всі кошти будуть виплачені наступного місяця.

"На початку травня будуть вам гроші, чекайте", — повідомив представник фонду, не уточнивши, з чим саме пов'язані відповідні незручності.

Cкриншот. Джерело: ПФУ у FB

Скасування та затримки пільг у 2025 році

Раніше у ПФУ пояснили, чому відбувались затримки в нарахуванні коштів пільговикам з початку 2025 року. Декому лише навесні нарахували допомогу одразу за кілька місяців.

Там зазначили, що це сталося через зміни в підходах у нарахуванні виплат. Як відомо, цьогоріч почали діяти нові правила у призначенні пільг на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до масової втрати громадянами допомоги.

Згідно з новими вимогами, на пільги мають право родини, у яких розмір середньомісячного доходу на одну особу не перевищує 4,24 тис. гривень. До цього громадянам вразливих категорій надавали знижки, не зважаючи на рівень доходів.

Нові норми не стосуються учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманої внаслідок війни.

Нагадаємо, раніше у ПФУ пояснили, який саме період доходів беруть до уваги під час визначення права на допомогу в оплаті послуг ЖКГ. Через цей нюанс деякі українці не отримають державну підтримку.

Також повідомляли, що влада має намір змінити правила щодо субсидій та пільг на оплату комунпослуг. Йдеться про експеримент зі спрощеної подачі заяв.