Субсидии в Украине — когда выплатят задержанную помощь в 2025 году

Деньги и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, когда начислят гражданам суммы жилищных субсидий, которые не поступили за предыдущие месяцы. Задержки возникли также и со льготами на жилищно-коммунальные услуги — всё из-за новых правил, которые заработали в 2025 году.

Об этом говорится на странице ПФУ в соцсети Facebook.

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Подробнее о задержках в выплате субсидий

Как следует из сообщений на странице Пенсионного фонда, некоторым украинцам задерживают начисление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Граждане обращаются за разъяснением, когда ждать выплату помощи. В частности, речь идет о задержанных суммах помощи за два месяца — февраль и март. Ранее обещали, что средства следует ожидать в двойном размере в апреле, однако этого не произошло.

Уточняют, что на портале ПФУ в личном кабинете указана информация о выплате средств только за январь. О выплате за последующие месяцы — данных нет.

"Мне возобновили субсидию. Начислили с февраля по апрель. В апреле должно было прийти за 2 месяца. За февраль и за март. Однако, не пришла субсидия. Ответили буквально недавно, что в следующий выплатный период. И на протале ПФУ в начисленный стоит только январь месяц. Хотя субсидии мне назначили", — говорится в обращении.

В Пенсионном фонде подтвердили, что существует проблема со своевременным начислением субсидий. Там пообещали, что все средства будут выплачены в следующем месяце.

"В начале мая будут вам деньги, ждите", — сообщил представитель фонда, не уточнив, с чем именно связаны соответствующие неудобства.

Скриншот. Источник: ПФУ в FB

Отмена и задержки льгот в 2025 году

Ранее в ПФУ объяснили, почему происходили задержки в начислении средств льготникам с начала 2025 года. Некоторым только весной начислили помощь сразу за несколько месяцев.

Там отметили, что это произошло из-за изменений в подходах в начислении выплат. Как известно, в этом году начали действовать новые правила в назначении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, что привело к массовой потере гражданами помощи.

Согласно новым требованиям, на льготы имеют право семьи, в которых размер среднемесячного дохода на одного человека не превышает 4,24 тыс. гривен. До этого гражданам уязвимых категорий предоставляли скидки, несмотря на уровень доходов.

Новые нормы не касаются участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

Напомним, ранее в ПФУ объяснили, какой именно период доходов принимают во внимание при определении права на помощь в оплате услуг ЖКХ. Из-за этого нюанса некоторые украинцы не получат государственную поддержку.

Также сообщалось, что власти намерены изменить правила относительно субсидий и льгот на оплату коммунуслуг. Речь идет об эксперименте относительно упрощенного предоставления заявлений.