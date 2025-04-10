Пільги у 2025 році — що треба знати про обчислення доходів

Людина перевіряє комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, який період доходів громадян враховують під час визначення права на допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг. У 2025 році правила надання пільг змінились, через що багато українців втратили державну підтримку.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у Facebook.

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Детальніше про правила визначення права на пільги

У соцмережі українці звертаються за роз'ясненням щодо нових правил надання допомоги в оплаті послуг ЖКГ. Так, одна з громадянок повідомила, що їй відмовили у наданні пільг для багатодітних родин, оскільки обчислений розмір середньомісячного сукупного доходу перевищив встановлену межу у 4,24 тис. грн.

Жінка самостійно здійснила підрахунок на основі довідки про доходи й отримана сума цілком відповідала нормам, за яких призначається пільга. Згодом стало відомо, що Пенсійний фонд взяв інший період доходів домогосподарства, тому виникли такі розбіжності.

"У березні подала документи для призначення пільг для багатодітних. Довідку про доходи брала за вересень — лютий, тобто попередні шість місяців (наші доходи відповідали тим нормам, при яких призначається пільга). В особистому кабінеті стоїть відмова у зв'язку з тим, що середньомісячний сукупний дохід перевищує встановлену межу 4240 грн. Коли звернулась до ПФУ, то отримала відповідь, що брали доходи за третій та четвертий квартал 2024 року, де дійсно дохід перевищує 4240 грн. Не можу зрозуміти який період береться для розрахунку, бо скрізь пише попередні шість місяців", — йдеться у зверненні.

У ПФУ пояснили, що у 2025 році важливим аспектом у визначенні права на пільги є саме конкретний проміжок часу. Так, під час визначення середньомісячного сукупного доходу враховують доходи пільговика і членів його родини (за наявності), зазначених у пункті 4 "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї", за два квартали, що передують місяцю, який передує даті звернення.

Скриншот. Джерело: ПФУ у FB

Що змінилось для пільговиків у 2025 році

Цьогоріч запрацювали нові правила надання пільг на оплату комунальних послуг, що спровокувало масову втрату громадянами допомоги. Так, відповідно до нових вимог, пільги тепер надають родинам, у яких середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 4,24 тис. грн. Раніше громадяни вразливих категорій мали право на знижки без врахування рівня доходів.

Зміни торкнулися тих осіб, які звертаються за пільгами з початку 2025 року, а "старих" отримувачів пільг новації стосуватимуться після завершення опалювального сезону.

Нові норми не зачеплять учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю, отриманої через війну.

Нагадаємо, цього року українців-пільговиків чекає масштабний моніторинг у питанні права на допомогу в оплаті комунальних послуг, купівлю твердого палива. Відомості від громадян почнуть перевіряти по-новому.

Також ми писали, що деякі громадяни почали втрачати комунальні пільги. Таке явище торкнулося тих, хто жив і працював у сільській місцевості.