Чи можна оформити субсидію від імені військового — відповідь ПФУ

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи може дружина оформити субсидію або іншу допомогу від імені свого чоловіка військовослужбовця. Також у держструктурі пояснили, які підстави та документи для цього потрібні.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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Як оформити субсидію від імені військовослужбовця

Так, у держструктурі зауважили, що дружина військовослужбовця, якщо він є учасником бойових дій та раніше не користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, може оформити її від імені свого чоловіка. Цією можливістю можна скористатися, якщо учасник бойових дій не може самостійно подати документи на субсидію через:

службу;

стан здоров’я;

інвалідність.

Для оформлення пільги потрібно подати наступні документи:

заяву про внесення до Реєстру пільговиків;

заяву на отримання пільги;

копію посвідчення ветерана війни.

У заяві вказуються банківські реквізити військовослужбовця, куди нараховуватимуть грошову допомогу. Таким чином родина захисника скористається передбаченими пільгами, навіть якщо сам військовий не може особисто оформити пільги.

Хто ще може оформити субсидію замість УБД

Якщо у військовослужбовця немає часу або можливості оформити субсидію, то від його імені це можуть зробити:

непрацездатні батьки;

неодружені діти з інвалідністю II групи з дитинства;

особа, яка доглядає за особою з інвалідністю війни I групи, якщо та не перебуває у шлюбі.

Нагадаємо також, що УБД можуть безплатно надати земельну ділянку. Але важливо знати, на які саме землі можуть претендувати військові та ветерани.

Також ми розповідали, які пільги надає держава людям з інвалідністю. Отримати їх можна на підставі посвідчення.