Як призначатимуть субсидію у 2025 році — Кабмін оновлює правила

Гроші і рахунки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабмін України у 2025 році планує знову змінити правила подання заяв на отримання житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. Очікується, що уряд скасує експеримент, в рамках якого населенню дозволили подавати спрощені заяви.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів, яку опублікували на сайті профспілок.

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Що зміниться

Як зазначається у документі, під час реалізації експерименту виявили суттєві недоліки щодо взаємодії з надавачами житлово-комунальних послуг та об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Так, досі виникають

непоодинокі випадки ненадання або несвоєчасне надання щодо:

переліку комунальних послуг;

актуальних тарифів та внесків;

адрес обслуговування;

нарахувань для кожного домогосподарства.

У зв'язку з цим деякі отримувачі субсидій або пільг ризикують втратити свої виплати.

"Пропонується закріпити можливість подання особами універсальної заяви про призначення та надання житлової субсидії, яка на відміну від спрощеної заяви за експериментальним проєктом, наповнюється відомостями про виконавців послуг та особові рахунки отримувачів послуг, які надаються безпосередньо заявниками", — йдеться у пояснювальній записці.

Отже, уряд хоче повернутися до практики, коли претенденти на субсидії та пільги надавали універсальні заяви. Зауважимо, що експеримент щодо спрощення оформлення субсидій має тривати до 7 липня 2025 року, однак уряд закриє його достроково.

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