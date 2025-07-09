Виплати військовим у 2025 році — що буде з грошовим забезпеченням влітку

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні зберігається складна економічна ситуація у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських окупантів. У 2025 році усі податкові надходження наша держава спрямовує на фінансування Збройних сил України, однак в інформпросторі часто з'являється інформація, що військові залишаться без виплат у зв'язку з браком грошей у держбюджеті.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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Детальніше про "скасування" виплат військовим

На сайті Міністерства оборони України раніше повідомляли, що вже понад три роки захисники своєчасно отримують усі належні їм виплати в умовах повномасштабної війни з РФ.

"Ця практика продовжуватиметься", — наголосили у відомстві.

Зазначається, що військовослужбовцям й надалі нараховуватимуть та виплачуватимуть грошове забезпечення відповідно до затвердженого плану.

"Кошти на ці виплати передбачені у державному бюджеті України на 2025 рік", — запевнили у Міноборони.

Коли зростуть виплати військових

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський нещодавно доручив напрацювати можливості підвищити грошове забезпечення українським захисникам згідно з Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки.

Раніше ми розповідали, хто з військовослужбовців може отримати додаткові гроші у липні 2025 року. Мова про доплату у 30 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, які винагороди передбачені в ЗСУ за знищену техніку противника у 2025 році.