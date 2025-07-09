Виплати військовим у 2025 році — що буде з грошовим забезпеченням влітку

Затримки у виплатах військовим — що буде влітку 2025 року
В Україні зберігається складна економічна ситуація у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських окупантів. У 2025 році усі податкові надходження наша держава спрямовує на фінансування Збройних сил України, однак в інформпросторі часто з'являється інформація, що військові залишаться без виплат у зв'язку з браком грошей у держбюджеті.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.
Детальніше про "скасування" виплат військовим
На сайті Міністерства оборони України раніше повідомляли, що вже понад три роки захисники своєчасно отримують усі належні їм виплати в умовах повномасштабної війни з РФ.
"Ця практика продовжуватиметься", — наголосили у відомстві.
Зазначається, що військовослужбовцям й надалі нараховуватимуть та виплачуватимуть грошове забезпечення відповідно до затвердженого плану.
"Кошти на ці виплати передбачені у державному бюджеті України на 2025 рік", — запевнили у Міноборони.
Коли зростуть виплати військових
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський нещодавно доручив напрацювати можливості підвищити грошове забезпечення українським захисникам згідно з Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки.
Раніше ми розповідали, хто з військовослужбовців може отримати додаткові гроші у липні 2025 року. Мова про доплату у 30 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, які винагороди передбачені в ЗСУ за знищену техніку противника у 2025 році.
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