Виплати в ЗСУ у липні — кому з бійців додатково нарахують до 30 тис. грн

Гроші та військова форма. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року військовослужбовці отримають додаткову виплату у розмірі до 30,2 тис. грн. Таку суму нарахують тим, хто раніше уклав перший контракт про проходження військової служби в українській армії.

Про те, які саме передбачені виплати за укладені контракти, розповіли у пресслужбі одного з Терцентрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Кому та за яких умов передбачені виплати за укладення контрактів

Відповідно до правил, виплата фіндопомоги надається громадянам у разі підписання першого контракту зі Збройними силами.

Сума прив'язана до прожиткового мінімуму працездатних осіб. У 2025 році він дорівнює 3028 грн.

Так, за укладення контракту військовим передбачається надання:

для осіб рядового складу — у розмірі восьми прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 24,22 тис. грн;

для осіб сержантського і старшинського складу — у розмірі дев’яти прожиткових мінімумів — 27,25 тис. грн;

для осіб офіцерського складу — у розмірі десяти прожиткових мінімумів — 30,28 тис. грн.

Відповідну виплату призначають:

військовим, призначених на посади рядового складу терміном на три роки;

військовим, призначених на посади сержантського та старшинського складу від трьох років;

військовим, призначених на посади офіцерського складу від одного року;

військовим, які підписали контракт терміном від п'яти років, з-поміж призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу з вищою військовою світою (за держзамовленням).

Як отримати виплати за укладення контракту

Для того, щоб отримати відповідну допомогу, необхідно написати рапорт на ім’я командира.

Виплату нараховують після того, як набуде чинності перший контракт, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за посадою на основі наказу командира.

Проте допомогу не виплатять особам рядового складу, які укладуть інший контракт, зокрема, на посаду сержантського та старшинського складу, та в разі продовження служби за новим контрактом.

Нагадаємо, середня зарплата в держорганах продовжує зростати: за рік показник зріс на 15,5%. Нині чиновники отримують майже 60 тис. гривень за місяць.

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