Выплаты военным в 2025 году — что будет с денежным обеспечением летом

Задержки в выплатах военным — что будет летом 2025 года
В Украине сохраняется сложная экономическая ситуация в связи с полномасштабным вторжением российских оккупантов. В 2025 году все налоговые поступления наше государство направляет на финансирование Вооруженных сил Украины, однако в информпространстве часто появляется информация, что военные останутся без выплат в связи с нехваткой денег в госбюджете.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.
Подробнее об "отмене" выплат военным
На сайте Министерства обороны Украины ранее сообщали, что уже более трех лет защитники своевременно получают все положенные им выплаты в условиях полномасштабной войны с РФ.
"Эта практика будет продолжаться", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что военнослужащим и в дальнейшем будут начислять и выплачивать денежное обеспечение в соответствии с утвержденным планом.
"Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2025 год", — заверили в Минобороны.
Когда вырастут выплаты военных
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил наработать возможности повысить денежное обеспечение украинским защитникам согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.
Ранее мы рассказывали, кто из военнослужащих может получить дополнительные деньги в июле 2025 года. Речь о доплате в 30 тысяч гривен. Узнавайте также, какие вознаграждения предусмотрены в ВСУ за уничтоженную технику противника в 2025 году.
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