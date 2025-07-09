Выплаты военным в 2025 году — что будет с денежным обеспечением летом

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине сохраняется сложная экономическая ситуация в связи с полномасштабным вторжением российских оккупантов. В 2025 году все налоговые поступления наше государство направляет на финансирование Вооруженных сил Украины, однако в информпространстве часто появляется информация, что военные останутся без выплат в связи с нехваткой денег в госбюджете.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

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На сайте Министерства обороны Украины ранее сообщали, что уже более трех лет защитники своевременно получают все положенные им выплаты в условиях полномасштабной войны с РФ.

"Эта практика будет продолжаться", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что военнослужащим и в дальнейшем будут начислять и выплачивать денежное обеспечение в соответствии с утвержденным планом.

"Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2025 год", — заверили в Минобороны.

Когда вырастут выплаты военных

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил наработать возможности повысить денежное обеспечение украинским защитникам согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Ранее мы рассказывали, кто из военнослужащих может получить дополнительные деньги в июле 2025 года. Речь о доплате в 30 тысяч гривен. Узнавайте также, какие вознаграждения предусмотрены в ВСУ за уничтоженную технику противника в 2025 году.