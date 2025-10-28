Відео
Україна
Затримки у виплатах соцдопомоги восени — що кажуть у ПФУ

Затримки у виплатах соцдопомоги восени — що кажуть у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 12:08
Оновлено: 12:18
Виплати малозабезпеченим родинам та самотнім матерям — чому виникли затримки та як діяти
Жінка тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

В Україні низка категорій громадян, зокрема малозабезпечені сім'ї та самотні матері, мають проблеми з нарахуванням державної соціальної допомоги восени 2025 року. У Пенсійному фонді пояснили, у чому причина затримок, кому скасували допомогу та її як відновити.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ у соцмережі Facebook.

Проблеми з отриманням допомоги від ПФУ

На сторінці Пенсійного фонду низка громадян звертаються за роз'ясненням щодо припинення нарахування чи затримок у надходженні виплат. Також дехто просить уточнити, чому досі не призначили виплати після їх переоформлення. Серед таких громадян — здебільшого малозабезпечені сім'ї та самотні матері.

"Донька оформила з ще 01.08.2025, вже є підтвердження, але три місяці немає виплат. Вона одинока мати з двома маленькими дітьми. Уявіть собі, що таке жити на 860 грн, вже четвертий місяць буде..." — йдеться в одному з таких повідомлень.

Що кажуть у Пенсійному фонді

Представники ПФУ зазначили, що в разі скасування виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям й необхідності продовження отримання виплат варто звернутися із відповідною заявою у наступні способи:

  • у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;
  • у Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
  • через пошту, на адресу Головного управління ПФУ.

У разі затримок виплат слід очікувати на нарахування соцдопомоги. Зазначається, що з вересня всі заявки перебувають в загальній черзі та будуть опрацьовані, а виплати надійдуть у найближчі місяці.

Також на сторінці ПФУ повідомляється, що працівники не можуть обробити велику кількість допомоги, тому виникли відповідні затримки.

Влітку у Пенсійного фонду розширилися функції. Він почав також займатися призначенням та виплатами допомоги малозабезпеченим та низці інших категорій громадян. 

Йдеться про державну соціальну підтримку, яку надають сім’ям, що мають загальний дохід, нижчий за прожитковий мінімум, встановлений для відповідної родини. Виплати можуть припинити після подання заявки, адже звертають увагу на майновий стан: 

  • важливо, щоб члени сім’ї не здійснювали операції на понад 50 тис. грн;
  • не мали на депозитному рахунку в банку кошти у понад 100 тис. грн; 
  • не мали кілька транспортних засобів, з року випуску яких не минуло 15 років, кількох квартир чи будинків.

Для багатодітних сімей такі обмеження не застосовують. Водночас, виплати призначеної допомоги можуть бути припинені, якщо працездатні члени родини без поважних причин не працюють і не шукають роботу.

виплати ПФУ
Скриншот повідомлення. Джерело: ПФУ у Fb
виплати ПФУ
Скриншот звернення. Джерело: ПФУ у Fb
виплати ПФУ
Скриншот повідомлення. Джерело: ПФУ у Fb
виплати ПФУ
Скриншот звернення. Джерело: ПФУ у Fb

Раніше ми писали, що з листопада поточного року частина внутрішніх переселенців може втратити державну допомогу на проживання. У ПФУ раніше пояснювали, як зберегти надалі відповідне право. 

Також ми розповідали, що українці можуть отримати від держави фінансову допомогу, якщо вони офіційно стали безробітними. Відомо, які суми виплат будуть безробітним у листопаді 2025 року.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
