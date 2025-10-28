Видео
Видео

Задержки в выплатах соцпомощи осенью — что говорят в ПФУ

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 12:08
обновлено: 12:18
Выплаты малообеспеченным семьям и одиноким матерям — почему возникли задержки и как действовать
Женщина держит ребенка на руках. Фото: УНИАН

В Украине ряд категорий граждан, в частности малообеспеченные семьи и одинокие матери, имеют проблемы с начислением государственной социальной помощи осенью 2025 года. В Пенсионном фонде объяснили, в чем причина задержек, кому отменили помощь и как ее возобновить.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ в соцсети Facebook.

Проблемы с получением помощи от ПФУ

На странице Пенсионного фонда ряд граждан обращаются за разъяснением о прекращении начисления или задержек в поступлении выплат. Также некоторые просят уточнить, почему до сих пор не назначили выплаты после их переоформления. Среди таких граждан — в основном малообеспеченные семьи и одинокие матери.

"Дочь оформила с еще 01.08.2025, уже есть подтверждение, но три месяца нет выплат. Она одинокая мать с двумя маленькими детьми. Представьте себе, что такое жить на 860 грн, уже четыре месяца будет..." — говорится в одном из таких сообщений.

Что говорят в Пенсионном фонде

Представители ПФУ отметили, что в случае отмены выплат государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и одиноким матерям и необходимости продолжения получения выплат следует обратиться с соответствующим заявлением следующими способами:

  • в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
  • в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
  • через почту, в адрес Главного управления ПФУ.

В случае задержек выплат следует ожидать начисления соцпомощи. Отмечается, что с сентября все заявки находятся в общей очереди и будут обработаны, а выплаты поступят в ближайшие месяцы.

Также на странице ПФУ сообщается, что работники не могут обработать большое количество помощи, поэтому возникли соответствующие задержки.

Летом у Пенсионного фонда расширились функции. Он начал также заниматься назначением и выплатами помощи малообеспеченным и ряду других категорий граждан.

Речь идет о государственной социальной поддержке, которую оказывают семьям, имеющим общий доход ниже прожиточного минимума, установленного для соответствующей семьи. Выплаты могут прекратить после подачи заявки, ведь обращают внимание на имущественное положение:

  • важно, чтобы члены семьи не совершали операции на более 50 тыс. грн;
  • не имели на депозитном счете в банке средства на более чем 100 тыс. грн;
  • не имели несколько транспортных средств, с года выпуска которых не прошло 15 лет, нескольких квартир или домов.

Для многодетных семей такие ограничения не применяются. В то же время, выплаты назначенной помощи могут быть прекращены, если трудоспособные члены семьи без уважительных причин не работают и не ищут работу.

виплати ПФУ
Скриншот сообщения. Источник: ПФУ в Fb
виплати ПФУ
Скриншот обращения. Источник: ПФУ в Fb
виплати ПФУ
Скриншот сообщения. Источник: ПФУ в Fb
виплати ПФУ
Скриншот обращения. Источник: ПФУ в Fb

Ранее мы писали, что с ноября текущего года часть внутренних переселенцев может потерять государственную помощь на проживание. В ПФУ ранее объясняли, как сохранить в дальнейшем соответствующее право.

Также мы рассказывали, что украинцы могут получить от государства финансовую помощь, если они официально стали безработными. Известно, какие суммы выплат будут безработным в ноябре 2025 года.

