Грошова допомога по безробіттю у листопаді 2025 року — про які суми йдеться

Держава фінансово підтримує людей, які залишилися без роботи або втратили частину доходу. Грошову допомогу надають як застрахованим, так і незастрахованим особам, якщо вони офіційно є безробітними.

Про це йдеться на порталі Дія.

Хто отримує допомогу по безробіттю

Гроші виплачують безробітним громадянам. Це:

особам працездатного віку до виходу на пенсії (включно з тими, у кого є пільговий стаж або вислуга років);

людям з інвалідністю, які не досягла пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

особам до 16 років, якщо вони працювали, але були звільнені у зв’язку з реорганізацією чи скороченням штату.

Виплати безробітним

Мінімальну допомогу у розмірі від 650 до 1 тисячі гривень виплачують звільненим за порушення трудової дисципліни, у кого страховий стаж становить шість місяців за останній рік. На допомогу також можуть розраховувати молоді спеціалісти без досвіду роботи.

Іншим безробітним виплачують суму, яка прив'язана до страхового стажу та середнього доходу:

до 2 років — 50%;

від 2 до 6 років — 55%;

від 6 до 10 років — 60%;

понад 10 років — 70%.

При цьому розмір виплати скорочується з часом:

перші 90 днів безробітному виплачують 100% розрахованої суми;

наступні 90 днів — 80%;

ще через 90 днів — 70%.

Допомогу можна отримувати 360 календарних днів протягом двох років, для людей передпенсійного віку — до 720 днів.

Як оформити допомогу по безробіттю

Процедуру можна пройти у будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання, якщо є:

заява від безробітного;

довідка про середню заробітну плату з останнього місця роботи (можна сформувати на порталі "Дія");

трудова книжка (якщо не оцифрована);

військовий квиток;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Подати заявку на отримання допомоги також можна онлайн на сайті "Дія".

