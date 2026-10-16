Жінка тримає гаманець з купюрою. Фото: Новини.LIVE

Українське закондавство передбачає обов'язок роботодавця дотримуватися першочерговості оплати праці. Решту платежів вони мають здійснювати після виконання фінансових зобов'язань перед підлеглими. Підстави затримки нарахувань повинні бути офіційно обґрунтовані, водночас за їх відсутності громадяни мають право вирішувати питання у кримінальному судочинстві та претендувати на компенсації.

Про те, як діяти працівникам у разі затримки виплат у разі звільнення, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Дії працівників у разі затримки виплати зарплати

Як пояснюють у пресцентрі Державної служби з питань праці, у разі затримки зарплати роботодавцем працівник передусім повинен звернутися з письмовою заявою до керівництва підприємства з проханням озвучити підстави затримки виплат.

У разі відмови виплатити заробітну плату — працівники мають право звернутися до органів прокуратури із заявою щодо невиплати заробітної плати та притягнення роботодавця до відповідальності.

Коли роботодавець може затримати оплату праці

Оскільки в Україні діє воєнний стан, то передбачені дещо інші умови для роботодавців. Згідно з чинними нормами, за неможливості своєчасного нарахування зарплати через ведення бойових дій термін виплати заробітної плати може бути відтермінований до повноцінного відновлення роботи компанії.

Читайте також:

Водночас, з боку роботодавця має надійти обґрунтування факту неможливості повернення коштів. Звичайне погане фінансове становище компанії не вважається поважною причиною для невиплати належних сум працівникам.

Компенсація майнових витрат через затримку зарплати

Згідно зі ст. 117 Кодексу законів про працю (КЗпП), працівник має право отримати відшкодування майнових втрат, яких зазнав через несвоєчасне здійснення з ним розрахунку з боку підприємства.

Такі компенсації у рамках цивільно-правової відповідальності покликані не покарати боржника, а відновити майнову сферу потерпілого через відповідне правопорушення, якщо, наприклад, у день звільнення не було здіснено розрахунку.

Зокрема, суд на підставі ст. 117 КЗпП може стягнути на користь потерпілого від дій роботодавця суму у розмірі середнього заробітку за весь час затримки розрахунку, проте не більше ніж за шість місяців, а в разі непроведення до моменту розгляду справи — по дату ухвалення рішення, однак не більше ніж за пів року, якщо керівництво підприємства не зможе довести відсутності власної вини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Верховній Раді виступили з ініціативою перегляду тарифів та підвищення заробітної плати фахівцям НЕК "Укренерго". Вони отримують у кілька разів менше, аніж їхні колеги у НАЕК "Енергоатом". Таких працівників мотивує залишатися на підприємстві лише право на бронювання.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Україні середня зарплата чиновників за пів року зросла на 24%. Водночас, проєкт бюджету на 2027 рік передбачає перегляд розрахункових показників для окладів. Зокрема, для суддів, НАЗК і патронатної служби хочуть підвищити з 3 209 до 3 691 грн.