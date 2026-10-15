Зарплати енергетиків: у Раді ініціюють підвищення оплати до 60 000 грн

Гривневі купюриу гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у партії "Слуга народу" виступають за перегляд тарифів та підвищення оплати праці фахівцям "Національної енергетичної компанії "Укренерго" у кілька разів під час воєнного стану. Такі працівники отримують суттєво менше, аніж їхні колеги "Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом".

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк.

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Як має змінитися зарплата працівників Укренерго

Депутат наголосив, що готує звернення про те, щоб регулятор терміново переглянув тарифну політику НЕК "Укренерго" та підвищив заробітну плату енергетикам.

Він пояснив, що у рамках вимоги про критичність підприємства, їхня зарплата має бути не нижче 25 940 грн, однак "на руки" вони отримують значно менше.

Зокрема, заробітна плата електрозварювальника в Укренерго на об'єктах та підстанціях становить 17-18 тис. грн в Києві, зарплатня електромонтера 6-го розряду — від 18 до 23-25 тис. грн.

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За його словами, працівників мотивує залишатися на відповідному підприємстві лише один аспект — бронювання. Тоді як такі фактори як ризики для життя та здоров'я, а також низька оплата праці — є значними мінусами під час пошуків пртетендентів на таку роботу.

Депутат вважає, що працівникам енергосфери в нинішніх умовах необхідно підвищити оплату щонайменше удвічі, щоб не було відтоку кваліфікованих кадрів, адже у компанії є відкриті вакансії, на які складно замотивувати людей.

"Він цілий день крутить дроти під час тривог, дивиться на планшеті, чи не летить йому на голову шахед, чи летить. Якщо летить — швидко біжить кудись з території підстанції. Паралельно думає про те, що йому треба додому купити продукти, заплатити за комунальні послуги, одягнути, взути дітей до школи. Треба, щоб регулятор підіймав удвічі-тричі зарплатню для цих людей, тому що люди будуть втікати. Вчора керівник підстанції каже: "В нас вакансії відкриті. Я телефоную запрошувати людей на роботу, вони питають "зарплатня яка?". Я кажу, в середньому 20 тис. грн. Далі люди кладуть трубку. Ніхто не хоче за такі гроші працювати", — пояснив він.

До прикладу, в НАЕК "Енергоатом" оплата праці суттєво вища. Якщо електрозварювальник в "Укренерго" отримує 18 тис. грн, то в "Енергоатомі" працівникам на аналогічних посадах платять від 60 до 80 тис. грн. Компанія підвищила оплату праці, щоб втримати фахівців, яких запрошують працювати на енергобоєктах у країнах Європи, де зарплати сягають 3 тис. євро.

"Вони цінують своїх працівників, і вони самостійно встановлюють зарплатню своїм людям. Вони тримають людей. І від них бажаючих піти нема. Бажаючі були на інші електростанції, які знаходяться в Європі. Їх запрошують, їх переманюють, цих фахівців наших, і пропонують 3-5 тис. євро. Через це Енергоатом змушений підіймати, але якщо Укренерго нічого не зробить і регулятор не посприяє цьому, то будемо втрачати людей", — повідомив він.

Депутат переконаний, що оплату праці для кваліфікованих працівників НЕК "Укренерго" необхідно підвищити до належного рівня.

Які зараз зарплатні вимоги для бронювання та критичності

З вересня цього року в Україні набули чинності зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних громадян, затверджені урядовою постановою №692 від 30 травня 2026 року.

Зокрема, підвищились зарплатні критерії як для бронювання працівників, так і залишилися чинними правила для збереження статусу критично важливих підприємств. Водночас для бізнесу на територіях, де тривають бойові дії, або на тимчасово територіях, зберегли більш м’які вимоги щодо рівня зарплати.

Середня зарплата на підприємстві має становити не менш ніж 25 941 грн (що дорівнює трьом мінімальним зарплатам, показник "мінімалки" у 2026 році — 8 647 грн).

Зарплата заброньованого військовозобов'язаного працівника з 1 вересня має бути не менш ніж 25 941 грн.

На території бойових дій для підприємств поріг становить 2,5 мінімальної зарплати — 21 617,50 грн.

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