Женщина держит кошелек с купюрой. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает обязанность работодателя соблюдать приоритет выплаты заработной платы. Остальные платежи они должны осуществлять после выполнения финансовых обязательств перед подчиненными. Причины задержки начислений должны быть официально обоснованы, при этом в случае их отсутствия граждане имеют право решать вопрос в рамках уголовного судопроизводства и претендовать на компенсации.

О том, как действовать работникам в случае задержки выплат при увольнении, рассказывают Новини.LIVE.

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Действия работников в случае задержки выплаты зарплаты

Как поясняют в пресс-центре Государственной службы по вопросам труда, в случае задержки зарплаты работодателем работник в первую очередь должен обратиться с письменным заявлением к руководству предприятия с просьбой объяснить причины задержки выплат.

В случае отказа выплатить заработную плату — работники имеют право обратиться в органы прокуратуры с заявлением о невыплате заработной платы и привлечении работодателя к ответственности.

Когда работодатель может задержать оплату труда

Поскольку в Украине действует военное положение, для работодателей предусмотрены несколько иные условия. Согласно действующим нормам, в случае невозможности своевременного начисления зарплаты из-за ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отложен до полного возобновления работы компании.

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При этом со стороны работодателя должно поступить обоснование факта невозможности возврата средств. Обычное плохое финансовое положение компании не считается уважительной причиной для невыплаты причитающихся сумм работникам.

Компенсация имущественных убытков из-за задержки зарплаты

Согласно ст. 117 Кодекса законов о труде (КЗоТ), работник имеет право на возмещение имущественных убытков, понесенных им вследствие несвоевременного проведения с ним расчетов со стороны предприятия.

Такие компенсации в рамках гражданско-правовой ответственности призваны не наказать должника, а восстановить имущественное положение потерпевшего в результате соответствующего правонарушения, если, например, в день увольнения не был произведен расчет.

В частности, суд на основании ст. 117 КЗоТ может взыскать в пользу пострадавшего от действий работодателя сумму в размере среднего заработка за весь период задержки расчета, однако не более чем за шесть месяцев, а в случае непроведения расчета до момента рассмотрения дела — по дате вынесения решения, но не более чем за полгода, если руководство предприятия не сможет доказать отсутствие собственной вины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде выступили с инициативой пересмотра тарифов и повышения заработной платы специалистам НЭК "Укрэнерго". Они получают в несколько раз меньше, чем их коллеги в НАЭК "Энергоатом". Единственное, что мотивирует таких работников оставаться на предприятии, — это право на бронирование.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Украине средняя зарплата чиновников за полгода выросла на 24%. В то же время проект бюджета на 2027 год предусматривает пересмотр расчетных показателей для окладов. В частности, для судей, НАЗК и патронатной службы хотят повысить оклад с 3 209 до 3 691 грн.