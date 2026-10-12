Зарплати держслужбовців зросли на 24,2%: Гетманцев розповів, що чекає у 2027 році

Гаманець з різною валютою. Фото: Новини.LIVE

В Україні середня заробітна плата в центральних органах влади за шість місяців року зросла на близько 24%, а в штатних працівників — на майже 15%. Водночас проєкт закону "Про державний бюджет" на 2027 рік пропонує не враховувати накопичену індексацію доходів.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію голови Комітету Верховної Ради (ВРУ) з питань фінансів Данила Гетманцева.

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Як змінилась оплата праці чиновників у 2026 році

Гетманцев, посилаючись на дані Міністерства фінансів, розповів, що середня заробітна плата посадовців у центральних органах влади підвищилася з 53 300 до 66 220 грн. Тоді як середня оплата праці штатного працівника в країні за цей час зросла з 28 100 до 32 200 грн.

Згідно з наведеними ним даними, в окремих установах зарплати зросли ще суттєвіше. Зокрема, у середньому так змінились виплати працівників:

Антимонопольного комітету з 67 100 до 93 000 — 98 400 грн; Рахункової палати — з 71 500 до 94 500 — 97 600 грн; Офісу Генпрокурора — з 61 000 до 79 500 — 83 000 грн.

Гетманцев зауважив, що судді отримують ще більші винагороди у найвищих судових органах — 743 550 грн, що більш ніж у 23 рази вище за середню заробітну плату по Україні.

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За словами керівника профільного комітету, проєкт бюджету на наступний рік передбачає підвищення розрахункових показників для посадових окладів.

Для суддів, Нацагенції з питань запобігання корупції, держслужбовців і патронатної служби їх пропонують підвищити з 3 209 до 3 691 грн, а прокурорам, податківцям, митникам та низці інших органів — із 2 102 до 2 331 грн.

Водночас накопичена станом на грудень цього року індексація доходів у січні враховуватися не буде. Така пропозиція міститься у проєкті закону.

Гетманцев зауважив, що йдеться про обнулення накопиченої індексації за цей рік.

Він зауважив, що не ставить під сумнів необхідність гідної оплати праці держслужбовців, суддів чи працівників правоохоронних органів, однак депутат зазначив, що бюджетні рішення повинні бути послідовні та обґрунтовані.

"В умовах війни, обмежених бюджетних ресурсів і зростання вартості життя особливо важливо дотримуватися балансу між видатками на державний апарат і соціальними зобов'язаннями перед громадянами. Переконаний, що захист реальних доходів людей від інфляції має бути одним із пріоритетів бюджету, а не питанням, яке вирішується за залишковим принципом", — додав Гетманцев.



Раніше Новини.LIVE розповідали, що наприкінці вересня в країні запрацювали зміни, що передбачають надбавки для посадовців органів держвлади та місцевого самоврядування. Водночас, мінімальний розмір окладу буде становити 8 320 грн, а максимальний — 15 окладів (майже 125 000 грн).

Ще Новини.LIVE писали про те, що на ринку праці число пропозицій роботи фактично не змінилося порівняно з другим кварталом минулого року. Найбільше вакансій припало на п’ять областей: Київську, Дніпропетровську, Львівську, Одеську та Харківську. Водночас фіксують значну різницю в зарплатах між очікуванням та пропозицією.