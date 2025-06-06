Комісії в Ощадбанку — які тарифи для зарплатних карток у 2025 році

Зарплатні картки в Ощадбанку — які тарифи діють у 2025 році
Державна фінустанова "Ощадбанк" оприлюднила актуальні тарифи на платежі та перекази, обслуговування та послуги інформування для зарплатних карток. Частина сервісів надається без оплати, а для деяких — передбачені безплатні альтернативи.
Про це йдеться на порталі держбанку.
Можливості зарплатних карток в Ощадбанку
Для українців доступна можливість отримувати заробітну плату на картки державного "Ощадбанку". Така стандартна картка поєднує найнеобхідніші банківські послуги. Зокрема, в "Мобільному Ощаді" можна:
- переказувати кошти;
- оплачувати комунальні послуги;
- отримувати перекази з-за кордону;
- відкривати онлайн-депозити;
- створювати регулярні платежі;
- обмінювати іноземну валюту;
- користуватися іншими банківськими сервісами цілодобово.
Тарифи для зарплатних карток в Ощаді
Відкриття та обслуговування рахунку в Ощадбанку, випуск іменної картки — безкоштовні. Обслуговування додаткової картки за рік становить 100 грн.
Послуги інформування через е-mail та рush-повідомлення — безкоштовне, проте за Viber-сповіщення стягується 10 грн за місяць, за SMS-сповіщення 15 грн за місяць.
Зокрема, на безкоштовній основі доступні такі платежі та перекази через "Мобільний Ощад", інформаційно-платіжні термінали/АТМ:
- поповнення депозитів;
- погашення кредитів в Ощадбанку;
- на рахунки для купівлі чи продажу валюти;
- на рахунок картки Лайк'ю, ТП Море, ТП Мій комфорт;
- на свої картки, які відкриті в межах регіону;
- за довільними реквізитами на рахунки в Ощаді.
Також безкоштовні платежі та перекази на картки Ощадбанку за номером телефону.
Водночас, на картки інших банків — комісія становить 1% від суми + 5 гривень.
За довільними реквізитами на рахунки в інших банках через застосунок — 0,5% від суми платежу (мінімально 5 грн, максимально 500 грн).
За поповнення мобільного передбачена комісія у розмірі 3 грн.
Раніше ми писали, що з червня цього року в Ощадбанку запрацювали нові обмеження на грошові перекази. Нововведення торкнеться переказів між картками та реквізитами IBAN.
Також повідомляли, що в Ощадбанку стягують комісію навіть за донати на допомогу Збройних сил. У банку дали поради, як не переплачувати за відповідні операції.
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