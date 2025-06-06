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Зарплатні картки в Ощадбанку — які тарифи діють у 2025 році

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Дата публікації: 6 червня 2025 06:01
Комісії в Ощадбанку — які тарифи для зарплатних карток у 2025 році
Людина тримає гроші та картку у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" оприлюднила актуальні тарифи на платежі та перекази, обслуговування та послуги інформування для зарплатних карток. Частина сервісів надається без оплати, а для деяких — передбачені безплатні альтернативи. 

Про це йдеться на порталі держбанку. 

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Можливості зарплатних карток в Ощадбанку

Для українців доступна можливість отримувати заробітну плату на картки державного "Ощадбанку". Така стандартна картка поєднує найнеобхідніші банківські послуги.  Зокрема, в "Мобільному Ощаді" можна:

  • переказувати кошти;
  • оплачувати комунальні послуги;
  • отримувати перекази з-за кордону;
  • відкривати онлайн-депозити;
  • створювати регулярні платежі;
  • обмінювати іноземну валюту;
  • користуватися іншими банківськими сервісами цілодобово.  

Тарифи для зарплатних карток в Ощаді

Відкриття та обслуговування рахунку в Ощадбанку, випуск іменної картки — безкоштовні. Обслуговування додаткової картки за рік становить 100 грн.

Послуги інформування через е-mail та рush-повідомлення — безкоштовне, проте за Viber-сповіщення стягується 10 грн за місяць, за SMS-сповіщення 15 грн за місяць.

Зокрема, на безкоштовній основі доступні такі платежі та перекази через "Мобільний Ощад", інформаційно-платіжні термінали/АТМ:

  • поповнення депозитів;
  • погашення кредитів в Ощадбанку;
  • на рахунки для купівлі чи продажу валюти;
  • на рахунок картки Лайк'ю, ТП Море, ТП Мій комфорт;
  • на свої картки, які відкриті в межах регіону;
  • за довільними реквізитами на рахунки в Ощаді.

Також безкоштовні платежі та перекази на картки Ощадбанку за номером телефону.

Водночас, на картки інших банків — комісія становить 1% від суми + 5 гривень.

За довільними реквізитами на рахунки в інших банках через застосунок — 0,5% від суми платежу (мінімально 5 грн, максимально 500 грн).

За поповнення мобільного передбачена комісія у розмірі 3 грн.

Раніше ми писали, що з червня цього року в Ощадбанку запрацювали нові обмеження на грошові перекази. Нововведення торкнеться переказів між картками та реквізитами IBAN. 

Також повідомляли, що в Ощадбанку стягують комісію навіть за донати на допомогу Збройних сил. У банку дали поради, як не переплачувати за відповідні операції. 

тарифи Ощадбанк банки банківські рахунки комісія
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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