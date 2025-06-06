Комісії в Ощадбанку — які тарифи для зарплатних карток у 2025 році

Людина тримає гроші та картку у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" оприлюднила актуальні тарифи на платежі та перекази, обслуговування та послуги інформування для зарплатних карток. Частина сервісів надається без оплати, а для деяких — передбачені безплатні альтернативи.

Про це йдеться на порталі держбанку.

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Можливості зарплатних карток в Ощадбанку

Для українців доступна можливість отримувати заробітну плату на картки державного "Ощадбанку". Така стандартна картка поєднує найнеобхідніші банківські послуги. Зокрема, в "Мобільному Ощаді" можна:

переказувати кошти;

оплачувати комунальні послуги;

отримувати перекази з-за кордону;

відкривати онлайн-депозити;

створювати регулярні платежі;

обмінювати іноземну валюту;

користуватися іншими банківськими сервісами цілодобово.

Тарифи для зарплатних карток в Ощаді

Відкриття та обслуговування рахунку в Ощадбанку, випуск іменної картки — безкоштовні. Обслуговування додаткової картки за рік становить 100 грн.

Послуги інформування через е-mail та рush-повідомлення — безкоштовне, проте за Viber-сповіщення стягується 10 грн за місяць, за SMS-сповіщення 15 грн за місяць.

Зокрема, на безкоштовній основі доступні такі платежі та перекази через "Мобільний Ощад", інформаційно-платіжні термінали/АТМ:

поповнення депозитів;

погашення кредитів в Ощадбанку;

на рахунки для купівлі чи продажу валюти;

на рахунок картки Лайк'ю, ТП Море, ТП Мій комфорт;

на свої картки, які відкриті в межах регіону;

за довільними реквізитами на рахунки в Ощаді.

Також безкоштовні платежі та перекази на картки Ощадбанку за номером телефону.

Водночас, на картки інших банків — комісія становить 1% від суми + 5 гривень.

За довільними реквізитами на рахунки в інших банках через застосунок — 0,5% від суми платежу (мінімально 5 грн, максимально 500 грн).

За поповнення мобільного передбачена комісія у розмірі 3 грн.

Раніше ми писали, що з червня цього року в Ощадбанку запрацювали нові обмеження на грошові перекази. Нововведення торкнеться переказів між картками та реквізитами IBAN.

Також повідомляли, що в Ощадбанку стягують комісію навіть за донати на допомогу Збройних сил. У банку дали поради, як не переплачувати за відповідні операції.