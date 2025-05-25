В Ощадбанку пояснили, як саме зміняться ліміти на перекази з 1 червня

Людина тримає картку у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 червня 2025 року в Ощадбанку запрацюють нові ліміти на грошові перекази. Відповідні зміни торкнуться переказів як між картками, так і за реквізитами IBAN.

Про це повідомив голова правління держфінустанови "Ощадбанк" Сергій Наумов у Telegram.

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Необхідність змін у правилах переказів на ринку

За словами керівника Ощадбанку, обмеження передбачені Меморандумом, укладеним провідними фінансовими інститутами країни, щодо забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Головна мета документа — протидія шахрайству, що ґрунтується на основі фінансової інфраструктури, та підведення вітчизняного платіжного ринку під європейські вимоги.

"Нагадую читачам свого каналу, що з 1 червня, згідно меморандуму найбільших гравців платіжного ринку, змінюється автоматичний ліміт на перекази з банківських рахунків", — йдеться у повідомленні.

Як саме зміняться ліміти на перекази

Згідно з новими правилами, для клієнтів з низьким рівнем ризику ліміт зменшиться зі 150 тис. гривень до 100 тис. гривень на місяць. Водночас, для клієнтів, що мають високий рівень ризику ліміт буде на тому ж рівні — 50 тис. гривень на місяць.

При цьому ліміти не поширяться на грошові перекази клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів (зарплатні та інші), та на волонтерів, ідентифікованих фінустановою відповідно до постанови НБУ "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".

У разі, якщо потрібно здійснити перекази на більшу суму, то необхідно звернутися у відділення банків з документами, які підтвердять доходи.

Йдеться про такі види документів:

зарплатна відомість;

довідка ОК-05, ОК-07;

податкова декларація;

підтвердження одержання коштів від держорганів;

документи про доходи членів родини або волонтерську діяльність.

"Раджу зробити це заздалегідь, щоб потім не було неприємних сюрпризів, коли ви не зможете переказати потрібну суму", — додав Наумов.

Раніше ми повідомляли про те, що Ощадбанк стягує комісії навіть за донати на допомогу ЗСУ. У фінустанові дали рекомендації, як не переплачувати за такі операції.

Також писали про те, що в Ощадбанку спостерігаються постійні затримки у виплаті пенсій порівняно з іншими банку. У фінустанові пояснили, з чим можуть бути пов'язані незручності.