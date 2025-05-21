Клієнтка Ощадбанку втратила всі кошти — детальніше про шахрайську схему

Жінка говорить по телефону. Фото: Freepik

Клієнтка державної фінустанови "Ощадбанк" втратила всі кошти через розмову нібито з представником банку. Постраждала стверджує, що спілкувалася з аферистом по офіційному номеру банку.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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Детальніше про шахрайську схему

Так, в одному з повідомлень громадянка розповіла, що зробила до Ощадбанку телефонний дзвінок. Під час розмови з її рахунку були зняті всі кошти.

Жінка звернулась до відділення банку, однак там їй заявили, що вона зіткнулася з шахрайством, тому не мають можливості допомогти.

"Сьогодні під час телефонної розмови з оператором Ощадбанку, телефонувала на один з їх офіційних номерів, були зняті всі кошти з рахунку. Коли звернулася у відділення банку, сказали, що це шахрайські дії і нічим не можуть допомогти...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що варто знати клієнтам Ощадбанку

На порталі зазначили, що в Ощадбанку є кілька офіційних номерів телефону:

0−800−210−800;

(044) 350−01−33;

(044) 363−01−33.

Якщо було здійснено дзвінок з номерів мобільних операторів, то це могли бути виключно шахраї, а не підтримка Ощадбанку, які лише представились працівниками банку.

Також на шахраїв можна натрапити у Телеграм, однак тільки від клієнтів залежить — виконувати чи ні інструкції нібито від представників Ощадбанку.

Важливо не відповідати, не передзвонювати, не розповідати секретну інформацію іншим людям.

Тоді як працівники банку ніколи не телефонують і не пишуть, а в разі запитань одразу блокують рахунки, після чого клієнту самому необхідно йти у відділення та з'ясовувати причину блокування рахунків.

Раніше ми писали про те, що в Ощадбанку діють особливі вимоги щодо закриття рахунків. Деяким клієнтам складно це зробити, адже не передбачена дистанційна можливість.

Також ми розповідали, що для клієнтів Ощадбанку встановлені обмеження на поповнення карток. На такі ліміти скаржаться самі громадяни, які обслуговуються у фінустанові.