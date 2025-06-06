Комиссии в Ощадбанке — какие тарифы для зарплатных карт в 2025 году

Зарплатные карты в Ощадбанке — какие тарифы действуют в 2025 году
Государственное финучреждение "Ощадбанк" обнародовало актуальные тарифы на платежи и переводы, обслуживание и услуги информирования для зарплатных карт. Часть сервисов предоставляется без оплаты, а для некоторых предусмотрены бесплатные альтернативы.
Об этом говорится на портале госбанка.
Возможности зарплатных карт в Ощадбанке
Для украинцев доступна возможность получать заработную плату на карты государственного "Ощадбанка". Такая стандартная карта сочетает самые необходимые банковские услуги. В частности, в "Мобильном Ощаде" можно:
- переводить средства;
- оплачивать коммунальные услуги;
- получать переводы из-за границы;
- открывать онлайн-депозиты;
- создавать регулярные платежи;
- обменивать иностранную валюту;
- пользоваться другими банковскими сервисами круглосуточно.
Тарифы для зарплатных карт в Ощаде
Открытие и обслуживание счета в Ощадбанке, выпуск именной карты — бесплатные. Обслуживание дополнительной карты за год составляет 100 грн.
Услуги информирования через е-mail и рцѕһ-сообщения — бесплатные, однако за Viber-оповещение взимается 10 грн в месяц, за SMS-оповещение — 15 грн в месяц.
В частности, на бесплатной основе доступны следующие платежи и переводы через "Мобильный Ощад", информационно-платежные терминалы/АТМ:
- пополнение депозитов;
- погашение кредитов в Ощадбанке;
- на счета для покупки или продажи валюты;
- на счет карты Лайкью, ТП Море, ТП Мой комфорт;
- на свои карты, которые открыты в пределах региона;
- по произвольным реквизитам на счета в Ощаде.
Также бесплатные платежи и переводы на карты Ощадбанка по номеру телефона.
В то же время, на карты других банков — комиссия составляет 1% от суммы + 5 гривен.
По произвольным реквизитам на счета в других банках через приложение — 0,5% от суммы платежа (минимально 5 грн, максимально 500 грн).
За пополнение мобильного предусмотрена комиссия в размере 3 грн.
Ранее мы писали, что с июня этого года в Ощадбанке заработали новые ограничения на денежные переводы. Нововведение коснется переводов между картами и реквизитами IBAN.
Также сообщалось, что в Ощадбанке взимают комиссию даже за донаты на помощь Вооруженным силам. В банке дали советы, как не переплачивать за соответствующие операции.
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