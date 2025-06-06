Комиссии в Ощадбанке — какие тарифы для зарплатных карт в 2025 году

Человек держит деньги и карту в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" обнародовало актуальные тарифы на платежи и переводы, обслуживание и услуги информирования для зарплатных карт. Часть сервисов предоставляется без оплаты, а для некоторых предусмотрены бесплатные альтернативы.

Об этом говорится на портале госбанка.

Реклама

Читайте также:

Возможности зарплатных карт в Ощадбанке

Для украинцев доступна возможность получать заработную плату на карты государственного "Ощадбанка". Такая стандартная карта сочетает самые необходимые банковские услуги. В частности, в "Мобильном Ощаде" можно:

переводить средства;

оплачивать коммунальные услуги;

получать переводы из-за границы;

открывать онлайн-депозиты;

создавать регулярные платежи;

обменивать иностранную валюту;

пользоваться другими банковскими сервисами круглосуточно.

Тарифы для зарплатных карт в Ощаде

Открытие и обслуживание счета в Ощадбанке, выпуск именной карты — бесплатные. Обслуживание дополнительной карты за год составляет 100 грн.

Услуги информирования через е-mail и рцѕһ-сообщения — бесплатные, однако за Viber-оповещение взимается 10 грн в месяц, за SMS-оповещение — 15 грн в месяц.

В частности, на бесплатной основе доступны следующие платежи и переводы через "Мобильный Ощад", информационно-платежные терминалы/АТМ:

пополнение депозитов;

погашение кредитов в Ощадбанке;

на счета для покупки или продажи валюты;

на счет карты Лайкью, ТП Море, ТП Мой комфорт;

на свои карты, которые открыты в пределах региона;

по произвольным реквизитам на счета в Ощаде.

Также бесплатные платежи и переводы на карты Ощадбанка по номеру телефона.

В то же время, на карты других банков — комиссия составляет 1% от суммы + 5 гривен.

По произвольным реквизитам на счета в других банках через приложение — 0,5% от суммы платежа (минимально 5 грн, максимально 500 грн).

За пополнение мобильного предусмотрена комиссия в размере 3 грн.

Ранее мы писали, что с июня этого года в Ощадбанке заработали новые ограничения на денежные переводы. Нововведение коснется переводов между картами и реквизитами IBAN.

Также сообщалось, что в Ощадбанке взимают комиссию даже за донаты на помощь Вооруженным силам. В банке дали советы, как не переплачивать за соответствующие операции.