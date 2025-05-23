Ощадбанк назвав спосіб, як не платити комісію за деякі перекази

Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк", залежно від каналу здійснення переказу коштів, може стягувати певну комісію навіть за донати на допомогу Збройним силам України. У банку дали поради, як не переплачувати під час таких операцій.

Про це йдеться на офіційній сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

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Стягнення комісії Ощадбанком за перекази на підтримку ЗСУ

Як зазначається в одному з повідомлень, громадянин зіткнувся з проблемою стягнення комісії державним банком за перекази на підтримку української армії.

Він звернувся за роз'ясненням, чому державна структура не передбачила відсутність додаткових стягнень у питанні підтримки населенням Збройних сил під час війни.

"Чому банк бере комісію з переказу на підтримку ЗСУ?", — йдеться у зверненні.

Які діють комісії та як не переплачувати за перекази

Співробітник головного офісу Ощадбанку повідомив, що наявність комісії залежить від того, яким саме чином та через який канал здійснюється переказ коштів на допомогу Збройних сил.

Так, у разі переказу коштів на картки інших фінустанов передбачене списання комісії відповідно до тарифів банку. Станом на травень 2025 року вона становить 1% +5 гривень.

Українці, які підтримують фінансово бійців, можуть не платити комісію, якщо відкрити цифрову картку. Проте передбачене обмеження на суми переказів протягом місяця.

"Ви також можете відкрити в додатку безкоштовну цифрову картку, та переказувати з неї на картки інших українських банків, в межах 20 000 гривень в місяць без комісії", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Раніше ми повідомляли про те, що деякі клієнти Ощадбанку розповіли про затримки у нарахуванні соцвиплат порівняно з іншими фінустановами. Відомо, з чим пов'язані відповідні незручності.

Також писали про те, що в Ощадбанку пояснили, за яку картку не стягують комісію "за обслуговування неактивного рахунку". Йдеться про традиційну суму у 100 гривень.