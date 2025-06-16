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Головна Фінанси Зарплатна картка в Ощадбанку — чому її можуть не видати

Зарплатна картка в Ощадбанку — чому її можуть не видати

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Дата публікації: 16 червня 2025 06:01
Оформити зарплатну картку в Ощадбанку у 2025 році — про яке правило мають знати українці
Відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН
Ключові моменти Деталі про оформлення зарплатної картки в Ощадбанку Що ще мають знати українці

Державний банк Ощадбанк відмовив клієнту в оформленні зарплатної картки. Причина — людина не надала співробітникам фінансової установи одну важливу довідку.

Про це повідомила клієнтка на сайті Мінфін, де користувачі лишають відгуки про роботу банків.

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Деталі про оформлення зарплатної картки в Ощадбанку 

Як розповіла у своєму повідомленні жінка, відмову в отриманні зарплатної картки в Ощадбанку отримав її друг. Вона запевняє, що причиною цьому стала відсутність у чоловіка довідки з податкової про його доходи. 

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"Яким чином випуск зарплатної картки на новому місці роботи пов’язаний з доходами людини раніше? Це не банк, це совкове минуле", — написала українка. 

Банк не відреагував на скаргу жінки, однак один із користувачів прокоментував її повідомлення. Він припустив, що можливо раніше, чоловік вже мав рахунок в Ощадбанку і займався фінансовими операціями з криптовалютою. 

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"Відповідно під час повторного відкриття рахунку, банк у нього запросив довідку про походження коштів. Бо це крипта — тут нормальних документів немає поки що", — написав користувач.  

Що ще мають знати українці 

Клієнти Ощадбанку, які вирішать змінити PIN-код на своїй картці, заплатять за це 15 гривень. При цьому за першу спробу виконати зміну комісія не стягується. І лише  через застосунок "Мобільний Ощад" послуга залишиться безкоштовною

Раніше ми розповідали, чому українцям варто пошвидше позбутися доларів старого зразка. Дізнавайтесь також, за яку послугу доведеться платити клієнтам ПриватБанку

зарплати Ощадбанк банки банк банківські рахунки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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