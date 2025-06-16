Оформити зарплатну картку в Ощадбанку у 2025 році — про яке правило мають знати українці

Відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН

Державний банк Ощадбанк відмовив клієнту в оформленні зарплатної картки. Причина — людина не надала співробітникам фінансової установи одну важливу довідку.

Про це повідомила клієнтка на сайті Мінфін, де користувачі лишають відгуки про роботу банків.

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Деталі про оформлення зарплатної картки в Ощадбанку

Як розповіла у своєму повідомленні жінка, відмову в отриманні зарплатної картки в Ощадбанку отримав її друг. Вона запевняє, що причиною цьому стала відсутність у чоловіка довідки з податкової про його доходи.

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"Яким чином випуск зарплатної картки на новому місці роботи пов’язаний з доходами людини раніше? Це не банк, це совкове минуле", — написала українка.

Банк не відреагував на скаргу жінки, однак один із користувачів прокоментував її повідомлення. Він припустив, що можливо раніше, чоловік вже мав рахунок в Ощадбанку і займався фінансовими операціями з криптовалютою.

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"Відповідно під час повторного відкриття рахунку, банк у нього запросив довідку про походження коштів. Бо це крипта — тут нормальних документів немає поки що", — написав користувач.

Що ще мають знати українці

Клієнти Ощадбанку, які вирішать змінити PIN-код на своїй картці, заплатять за це 15 гривень. При цьому за першу спробу виконати зміну комісія не стягується. І лише через застосунок "Мобільний Ощад" послуга залишиться безкоштовною

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