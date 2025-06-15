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Комісії в Ощадбанку — за що автоматично стягують по 15 грн

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Дата публікації: 15 червня 2025 06:01
Тарифи в Ощадбанку — за що за умовчанням списують 15 грн
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Які діють умови зміни PIN-коду картки в Ощадбанку Вартість послуги зміни коду у 2025 році

Держфінустанова "Ощадбанк" стягує за умовчанням з рахунків клієнтів 15 грн за популярну послугу. Відповідно до внутрішньої тарифікації, така комісія передбачена за операцію зміни PIN-коду банківських карток за певних умов. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію державного банку.

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Які діють умови зміни PIN-коду картки в Ощадбанку

За даними фінустанови, з метою захисту банківських карток від шахраїв клієнтам надано можливість багаторазової зміни PIN-кодів. Також така послуга є корисною, якщо клієнти з якихось причин забули попередній.

Правила банку передбачають, що під час оформлення рахунку громадянам надається право встановлення відповідного коду із довільної комбінації із чотирьох цифр. 

Пройти відповідну процедуру можна у будь-який зручний спосіб:

  • через застосунок "Мобільний Ощад";
  • через офіційний чат-бот Ощадбанку;
  • через POS-термінал у відділенні банку;
  • через банкомат/інформаційно-платіжний термінал;
  • через контакт-центри.

Це можна зробити через голосову помічницю, здійснивши дзвінок з фінансового номера за контактом: 0800210800. Під час розмови необхідно:

  • повідомити про потребу змінити PIN-код;
  • озвучити останні чотири цифри картки;
  • слідувати наступним підказкам.

У застосунку "Мобільний Ощад" змінити код можна наступним чином:

  • потрібно обрати картку, де треба змінити PIN-код;
  • обрати у правому верхньому кутку пункт "Налаштування картки";
  • натиснути опцію "Налаштування PIN-коду";
  • ввести нову комбінацію цифр.

Вартість послуги зміни коду у 2025 році

У фінустанові зауважують, що після першого встановлення PIN-коду картка має активуватися та бути придатною для використання. Надалі клієнти на власний розсуд можуть обирати термін зміни коду.

Зокрема, у 2025 році на відповідну послугу поширюється особлива тарифікація. Якщо у клієнтів виникла потреба змінити PIN-код до картки — під час першої спроби комісія не передбачена.

Однак, слід пам'ятати, що за всі наступні спроби банк автоматично списуватиме певну суму з рахунку. Йдеться про розмір тарифу у 15 грн. 

Лише через застосунок "Мобільний Ощад" послуга залишиться безкоштовною.

Раніше ми писали, що деякі клієнти Ощадбанку повинні прийти до відділень банку через загрозу анулювання карток. У частини з них термін дії закінчиться з 1 липня 2025 року.

Також повідомляли, що всі громадяни мають виконати вимогу актуалізації даних в Ощадбанку. Йдеться про тих, кому надійде відповідне повідомлення у застосунок "Ощад/24".  

Ощадбанк гроші банки банківські карти комісія
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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