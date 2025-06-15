Тарифи в Ощадбанку — за що за умовчанням списують 15 грн

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" стягує за умовчанням з рахунків клієнтів 15 грн за популярну послугу. Відповідно до внутрішньої тарифікації, така комісія передбачена за операцію зміни PIN-коду банківських карток за певних умов.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію державного банку.

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Які діють умови зміни PIN-коду картки в Ощадбанку

За даними фінустанови, з метою захисту банківських карток від шахраїв клієнтам надано можливість багаторазової зміни PIN-кодів. Також така послуга є корисною, якщо клієнти з якихось причин забули попередній.

Правила банку передбачають, що під час оформлення рахунку громадянам надається право встановлення відповідного коду із довільної комбінації із чотирьох цифр.

Пройти відповідну процедуру можна у будь-який зручний спосіб:

через застосунок "Мобільний Ощад";

через офіційний чат-бот Ощадбанку;

через POS-термінал у відділенні банку;

через банкомат/інформаційно-платіжний термінал;

через контакт-центри.

Це можна зробити через голосову помічницю, здійснивши дзвінок з фінансового номера за контактом: 0800210800. Під час розмови необхідно:

повідомити про потребу змінити PIN-код;

озвучити останні чотири цифри картки;

слідувати наступним підказкам.

У застосунку "Мобільний Ощад" змінити код можна наступним чином:

потрібно обрати картку, де треба змінити PIN-код;

обрати у правому верхньому кутку пункт "Налаштування картки";

натиснути опцію "Налаштування PIN-коду";

ввести нову комбінацію цифр.

Вартість послуги зміни коду у 2025 році

У фінустанові зауважують, що після першого встановлення PIN-коду картка має активуватися та бути придатною для використання. Надалі клієнти на власний розсуд можуть обирати термін зміни коду.

Зокрема, у 2025 році на відповідну послугу поширюється особлива тарифікація. Якщо у клієнтів виникла потреба змінити PIN-код до картки — під час першої спроби комісія не передбачена.

Однак, слід пам'ятати, що за всі наступні спроби банк автоматично списуватиме певну суму з рахунку. Йдеться про розмір тарифу у 15 грн.

Лише через застосунок "Мобільний Ощад" послуга залишиться безкоштовною.

Раніше ми писали, що деякі клієнти Ощадбанку повинні прийти до відділень банку через загрозу анулювання карток. У частини з них термін дії закінчиться з 1 липня 2025 року.

Також повідомляли, що всі громадяни мають виконати вимогу актуалізації даних в Ощадбанку. Йдеться про тих, кому надійде відповідне повідомлення у застосунок "Ощад/24".