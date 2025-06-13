Ощадбанк попередив про закриття старих карток з 1 липня — кого торкнеться

Ощадбанк звернувся до клієнтів — що треба зробити до 1 липня
Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають звернутися до відділень через закінчення терміну дії деяких карток до 1 липня 2025 року. Йдеться про загрозу анулювання частини старих карток.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.
Повідомлення від банку про закриття старих карток
Ощадбанк почав розсилати деяким своїм клієнтам повідомлення з проханням звернутися до відділення банку, оскільки з 1 липня цього року має припинитися їх обслуговування.
Для того, щоб не втратити доступ до власних коштів після цього терміну, необхідно здійснити заміну банківських карток. Така послуга неможлива у дистанційному режимі, тому ті, хто отримає відповідне повідомлення, мають особисто звернутися до відділень банків
Представник головного офісу Ощадбанку підтвердив, що банк дійсно не продовжить картки, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року.
Яким карткам загрожує анулювання
За інформацією Ощадбанку, з 1 липня поточного року банк не продовжить картки, термін дії яких добіг кінця до 2 лютого 2022 року.
Зокрема, також не будуть продовжені картки за умов:
- якщо на картках взагалі немає коштів;
- якщо картковими рахунками не здійснювались жодні фінансові операції за останні пів року.
Для перевірки інформації клієнтам рекомендують зателефонувати зі свого фінансового номера телефону, прив'язаного до картки, зателефонувати до контакт-центру.
Уточнити інформацію, чи потрібно йти за оновленням карток до відділення банку, можна за такими каналами зв'язку:
- через контакт-центр: 0-800-210-800;
- через вебдзвінок на офіційному сайті держбанку;
- через дзвінок у вайбер.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку надають пропозицію послуги зі страхування. Проте рішення щодо погодження на неї клієнт може ухвалювати самостійно.
Також повідомляли, що в Ощадбанку за законом про фінмоніторинг відбувається блокування рахунків клієнтів. Через це українці не мають доступу до власних грошей.
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