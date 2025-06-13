Ощадбанк попередив про закриття старих карток з 1 липня — кого торкнеться

Людина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають звернутися до відділень через закінчення терміну дії деяких карток до 1 липня 2025 року. Йдеться про загрозу анулювання частини старих карток.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.

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Ощадбанк почав розсилати деяким своїм клієнтам повідомлення з проханням звернутися до відділення банку, оскільки з 1 липня цього року має припинитися їх обслуговування.

Для того, щоб не втратити доступ до власних коштів після цього терміну, необхідно здійснити заміну банківських карток. Така послуга неможлива у дистанційному режимі, тому ті, хто отримає відповідне повідомлення, мають особисто звернутися до відділень банків

Представник головного офісу Ощадбанку підтвердив, що банк дійсно не продовжить картки, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року.

Яким карткам загрожує анулювання

За інформацією Ощадбанку, з 1 липня поточного року банк не продовжить картки, термін дії яких добіг кінця до 2 лютого 2022 року.

Зокрема, також не будуть продовжені картки за умов:

якщо на картках взагалі немає коштів;

якщо картковими рахунками не здійснювались жодні фінансові операції за останні пів року.

Для перевірки інформації клієнтам рекомендують зателефонувати зі свого фінансового номера телефону, прив'язаного до картки, зателефонувати до контакт-центру.

Уточнити інформацію, чи потрібно йти за оновленням карток до відділення банку, можна за такими каналами зв'язку:

через контакт-центр: 0-800-210-800;

через вебдзвінок на офіційному сайті держбанку;

через дзвінок у вайбер.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку надають пропозицію послуги зі страхування. Проте рішення щодо погодження на неї клієнт може ухвалювати самостійно.

Також повідомляли, що в Ощадбанку за законом про фінмоніторинг відбувається блокування рахунків клієнтів. Через це українці не мають доступу до власних грошей.