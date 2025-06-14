ПриватБанк введе комісію за одну з послуг з 2026 року — що треба знати

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" почне стягувати плату за один зі своїх безплатних сервісів з 1 січня 2026 року. Йдеться про комісію за організацію послуги з міжнародної доставки платіжних карток для перевипуску, а також аналогічного сервісу по Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію ПриватБанку.

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Скільки коштуватиме послуга з доставки карток у ПриватБанку

За даними банку, очікується запровадження фіксованої ціни за послугу відправлення банківських карток по всій Україні та за кордон. Згідно з планами держфінустанови, зміни мають запрацювати з 1 січня 2026 року. Проте варто зауважити, що раніше дата запровадження комісії кілька разів переносилась.

Як зазначають у банку, мають намір закріпити за відповідну послугу сталу фіксовану оплату у 80 грн з ПДВ по Україні.

Водночас для організації сервісу з міжнародної доставки перевипущених карток діятиме диференційований тариф. Розмір комісії за таку послугу буде різнитися у кожній окремій країні.

Таким чином, до кінця 2025 року клієнти можуть замовляти відповідний сервіс на безоплатній основі. Йдеться про замовлення перевипуску всіх шести типів карток, враховуючи замовлення по Україні та за кордоном.

Тарифи в банку. Джерело: ПриватБанк

Як здійснити замовлення картки й терміни доставки

ПриватБанк організовує відправлення карток по всій країні та у 48 країн світу. Послугу можна замовити у разі необхідності перевипуску старої картки у мобільному застосунку "Приват24" у кілька кліків:

увійти в меню "Усі картки";

знайти необхідну для перевипуску карту;

перейти в налаштування відповідної картки;

знайти розділ під назвою "Замовити картку";

натиснути пункт про доставку.

Отримати картку можна по Україні у відділеннях чи поштоматі "Нової пошти", а за межами країни — через "Нову пошту" чи Укрпошту.

Тривалість доставки по Україні — наступного дня на поштові відділення, за кордоном — від 7 до 14 днів кур'єром "Нової пошти", від 7 до 30 днів Укрпоштою.

Раніше повідомлялося, що в ПриватБанку дали поради, навіщо та як пройти актуалізацію даних. Це потрібно зробити, навіть якщо інформація не змінилась.

Також розповідали, що у ПриватБанку оприлюднили, які права надано клієнтам щодо обробки їхніх персональних даних. Зокрема, за певних обставин можна написати звернення до омбудсмена.