Оформить зарплатную карту в Ощадбанке в 2025 году — о каком правиле должны знать украинцы

Отделение Ощадбанка. Фото: УНИАН

Государственный банк Ощадбанк отказал клиенту в оформлении зарплатной карты. Причина — человек не предоставил сотрудникам финансового учреждения одну важную справку.

Об этом сообщила клиентка на сайте Минфин, где пользователи оставляют отзывы о работе банков.

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Детали об оформлении зарплатной карты в Ощадбанке

Как рассказала в своем сообщении женщина, отказ в получении зарплатной карты в Ощадбанке получил ее друг. Она уверяет, что причиной этому стало отсутствие у мужчины справки из налоговой о его доходах.

"Каким образом выпуск зарплатной хкарты на новом месте работы связан с доходами человека ранее? Это не банк, это совковое прошлое", — написала украинка.

Банк не отреагировал на жалобу женщины, однако один из пользователей прокомментировал ее сообщение. Он предположил, что возможно ранее, мужчина уже имел счет в Ощадбанке и занимался финансовыми операциями с криптовалютой.

"Соответственно во время повторного открытия счета, банк у него запросил справку о происхождении средств. Потому что это крипта - здесь нормальных документов нет пока что", — написал пользователь.

Что еще должны знать украинцы

Клиенты Ощадбанка, которые решат изменить PIN-код на своей карте, заплатят за это 15 гривен. При этом за первую попытку выполнить смену комиссия не взимается. И только через приложение "Мобильный Ощад" услуга останется бесплатной.

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