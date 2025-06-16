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Главная Финансы Зарплатная карта в Ощадбанке — почему ее могут не выдать

Зарплатная карта в Ощадбанке — почему ее могут не выдать

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Дата публикации 16 июня 2025 06:01
Оформить зарплатную карту в Ощадбанке в 2025 году — о каком правиле должны знать украинцы
Отделение Ощадбанка. Фото: УНИАН
Ключові моменти Детали об оформлении зарплатной карты в Ощадбанке Что еще должны знать украинцы

Государственный банк Ощадбанк отказал клиенту в оформлении зарплатной карты. Причина — человек не предоставил сотрудникам финансового учреждения одну важную справку.

Об этом сообщила клиентка на сайте Минфин, где пользователи оставляют отзывы о работе банков.

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Детали об оформлении зарплатной карты в Ощадбанке

Как рассказала в своем сообщении женщина, отказ в получении зарплатной карты в Ощадбанке получил ее друг. Она уверяет, что причиной этому стало отсутствие у мужчины справки из налоговой о его доходах.

"Каким образом выпуск зарплатной хкарты на новом месте работы связан с доходами человека ранее? Это не банк, это совковое прошлое", — написала украинка.

Банк не отреагировал на жалобу женщины, однако один из пользователей прокомментировал ее сообщение. Он предположил, что возможно ранее, мужчина уже имел счет в Ощадбанке и занимался финансовыми операциями с криптовалютой.

"Соответственно во время повторного открытия счета, банк у него запросил справку о происхождении средств. Потому что это крипта - здесь нормальных документов нет пока что", — написал пользователь.

Что еще должны знать украинцы

Клиенты Ощадбанка, которые решат изменить PIN-код на своей карте, заплатят за это 15 гривен. При этом за первую попытку выполнить смену комиссия не взимается. И только через приложение "Мобильный Ощад" услуга останется бесплатной.

Ранее мы рассказывали, почему украинцам стоит поскорее избавиться от долларов старого образца. Узнавайте также, за какую услугу придется платить клиентам ПриватБанка.

зарплаты Ощадбанк банки банк банковские счета
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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