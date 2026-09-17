Зарплати водіїв зросли до 45 000 грн: рейтинг, де найбільше платять у вересні

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні заробітна плата досвідчених водіїв транспортних засобів (автомобілів, автобусів та вантажівок) суттєво зросла. Станом на вересень 2026 року таким працівникам роботодавці у середньому пропонують 40 000 грн. При цьому декому з тих, хто має водійські права категорії В та досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів обіцяють від 50 000 до 120 000 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з українських кадрових порталів.

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Скільки отримують водії в Україні у вересні

За даними Work.ua, восени 2026 року у середньому "водій" в Україні заробляє 40 000 грн, що на 23% більше проти вересня минулого року.

Експерти розрахували відповідний показник за даними з 7 867 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. При цьому за останній рік кількість пропозицій такої роботи поменшало на 6%.

Лідирують у списку вакансій з найвищою оплати праці пропозиції роботи для водіїв у Києві. У столиці України у середньому такі працівники заробляють 45 000 грн. Водночас, рік тому їм платили на 25% менше — 36 000 грн. Медіану зарплат розрахували за даними з 1835 вакансій за три місяці. Кількість вакансій для роботи у Києві фактично не змінилась — на 1% більше.

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На другому місці за рівнем оплати праці йде Львів, де в середньому платять 42 500 грн. Показник на 21% перевищує рівень вересня минулого року: тоді пропонували 35 000 грн. Його розрахували за даними з 543 пропозицій, розміщених на Work.ua за останні три місяці. Число вакансій за рік скоротилось на 9%.

На третьому місці йдуть водії у Дніпрі та Одесі, де в середньому заробляють по 40 000 грн (21% та 18% більше відповідно, ніж у вересні минулого року). Медіану зарплат розрахували за даними з 727 вакансій у Дніпрі та 447 вакансій — в Одесі. Водночас ситуація із кількістю пропозицій такої роботи в цих містах різниться: у Дніпрі вакансій за рік побільшало на 16%, а в Одесі — число скорилалось на 5%.

Далі йдуть водії автотранспортних засобів у Рівному, де їм в середньому платять 37 500 грн. Показник на 25% більше, якщо порівнювати з вереснем минулого року. Тоді таким фахівцям платили 30 000 грн. Показник визначили за даними зі 176 вакансій за останні три місяці. Число вакансій за рік скоротилось на 37%.

Стільки ж готові платити у Тернополі та Вінниці, де зарплата зросла 21% та 15% відповідно.

Як змінилась ситуація із зарплатами в регіонах

Як свідчить аналітична інформація, у більшості областей заробітна плата водіїв підвищилась. Не змінилась оплата праці лише у Сумах. А саме:

Запоріжжя — 35 000 грн (+27%); Харків — 35 000 грн (+17%); Житомир — 35 000 грн (+23%); Івано-Франківськ — 37 000 грн (+23%); Кропивницький — 30 000 грн (+9%); Луцьк — 37 500 грн (+25%); Миколаїв — 32 500 грн (+21%); Полтава — 35 000 грн (+17%); Рівне — 37 500 грн (+25%); Суми — 30 000 грн (0%); Ужгород — 36 500 грн (+16%); Хмельницький — 35 000 грн (+17%); Черкаси — 35 000 грн (+21%); Чернівці — 35 000 грн (+27%); Чернігів — 35 000 грн (+27%).

Кому з водіїв готові платити максимальні суми у вересні

За інформацією кадрового порталу, станом на вересень 2026 року найбільшу оплату праці обіцяють водіям позашляховиків в армії з навиками здійснення ремонтів.

Зокрема, у водія позашляховика у 157 окрему механізовану бригаду (157 ОМБр, в/ч А5006) Сухопутних військ, що виконує бойові завдання на гарячих напрямках фронту, зокрема на Покровському та Курахівському Донецької області, заробітна плата може стартувати від 50 000 і досягати 120 000 грн.

Серед вимог: водійські права категорії В, досвід роботи у сфері ремонту транспорту. Передбачене навчання перед вступом на посаду.

Мобілізація триватиме до кінця воєнного стану або служби за контрактом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що цьогоріч на ринку праці деякому з фахівців платять на на 130% більше. Середній рівень зарплати зріс до 70 000 грн. Зокрема, на вищі зарплати обіцяють інвестиційним аналітикам, технологам виробництва та покрівельникам.

Також Новини.LIVE писали, що осільки уряд пропонує підвищити рівень мінімальної зарплати до 9 546 грн з 1 січня 2027 року, то зростуть і суми для бронювання громадян для критично важливих підприємств. Відомо, як і де можуть змінитися вимоги.