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Головна Фінанси Зарплати в Україні: чи чекати індексації у жовтні

Зарплати в Україні: чи чекати індексації у жовтні

Ua ru
11 вересня 2026 14:30
Зарплати та інфляція: чи буде індексація у жовтні 2026 року
Гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Державна служба статистики оприлюднила показник, від якого залежить індексація заробітної плати працівників в Україні у жовтні 2026 року. Можливість перегляду доходів у бюджетній сфері наступного місяця прив'язана до рівня інфляції, а тому роботодавці мають його актуалізувати у разі зростання чи зниження.

Про можливість індексації зарплати розповідають Новини.LIVE.

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Чи зміняться доходи українців у жовтні 2026 року

У жовтні цього року працівники бюджетної сфери в Україні зможуть отримати більші суми зарплати виключно на основі наявності відповідних передумов у вигляді зростання рівня індексу інфляції. 

Як правило, осучаснення доходів стає можливим, якщо рівень зростання споживчих цін наростаючим підсумком перевищує межу індексації у 103%. 

Держслужба статистики вже опублікувала показник, до якого прив'язана можливість перегляду зарплат. 

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За даними статистичного відомства, індекс інфляції за серпень, який впливає на осучаснення оплати праці, становить 100,1%. Оскільки розрахунки на його базі не перевищують визначений поріг індексації у 103%, сума підвищення наступного місяця не зміниться.

На початку року законодавці вчергове обнулили індексаціюз а вимогою ст. 41 закону №4695-IX "Про Державний бюджет-2026", а січень став базовим місяцем для розрахунків.

Згідно з цими правилами, вперше можливість індексації з'явилась у червні на суму 139,8 грн. Такий рівень зберігався для липня, серпня, вересня, і, як свідчать нові дані, не зміниться для жовтня. У разі, якщо як базовий місяць визначено лютий, то розмір індексації дорівнюватиме 103,2 грн.

Яка буде мінімальна зарплата у жовтні

Згідно з вимогами Держбюджету, на поточний рік рівень гарантованого мінімуму оплати праці підвищили з 8 000 до 8 647 грн на місяць, а погодинної оплати — з 48 до 52 грн. З 1 жовтня 2026 року підвищення такого соцстандарту не планують. 

Раніше у Міністерстві фінансів оприлюднили бюджетні плани, де містились дані про потребу підвищення "мінімалки" протягом трьох наступних років. Рекомендують такі зміни:

  • на 1 січня 2027 року — 9 550 грн;
  • на 1 січня 2028 року — 10 380 грн;
  • на 1 січня 2029 року — 11 110 грн.

Такі очікування перевищують прогнози Національного банку України (НБУ), який повідомив, що у 2027-му мінімальна зарплата дорівнюватиме 8 950 грн. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цього року у кількох сферах відбувається підвищення зарплати, зокрема зміни торкнулись освітньої, соціальної та медичної галузей. Бюджетники мають право на індексацію зарплати. Зокрема, на кінець року загальна сума підвищення окладів педагогів досягне 50% проти рівня 2025 року. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що профспілки пропонують змінити мінімальну заробітну плату в Україні. Вони передали власну ініціативу до проєкту постанови ВРУ. Наступного року пропонують наблизити її рівень до 50% від суми середньої зарплати в країні, щоб підвищити купівельну спроможність населення.  

зарплати робота гроші індексація бюджет
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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