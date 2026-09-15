Зарплати в Україні: ТОП-5 фахівців, яким підвищили оплату праці на 50-130%

Працівники в офісі. Фото: Freepik

У 2026 на українському ринку праці у деяких фахівців заробітна плата підвищилась на 130%, досягнувши середнього рівня у 70 000 грн. В основному підвищення оплати праці з боку роботодавців йде паралельно з нестачею "робочих рук". Зокрема, до списку з найстрімкішою динамікою зростання зарплат потрапили: інвестиційні аналітики, технологи виробництва та покрівельники.

Про це свідчать дані одного з кадрових порталів, передають Новини.LIVE.

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У кого найбільше зросли зарплати у 2026 році

За інформацією Work.ua, лідирують у списку вакансій з найстрімкішим зростанням оплати праці пропозиції роботи для інвестиційних аналітиків. Станом на вересень в середньому фахівцям, які досліджують фінансові ринки, оцінюють ризики та визначають найвигідніші варіанти для вкладення капіталів, платять 70 000 грн. Сума на 133% перевищує минулорічний показник. Медіану зарплат розрахували за даними з 40 вакансій, розміщених на порталі за останні три місяці. Водночас кількість вакансій за рік зменшилась на 4%.

На другому місці в Україні йдуть альпіністи (висотники, верхолази, промальпіністи), адже оплата праці порівняно з вереснем минулого року зросла на 80%. У середньому зараз вони заробляють 67 500 грн. Показник визначили на основі даних з 26 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Число пропозицій такої роботи за рік впало на 41%.

На третьому місці за активним зростання зарплати — вакансії для директорів автосалонів (директорів автоцентрів, керівників автоцентрів, керуючих автоцентрами). Цього року вони отримують на 60% більше, якщо порівнювати з вереснем 2025-го. Зараз в середньому такі працівники можуть заробляти 80 000 грн. Медіану розрахували за даними з 56 вакансій, розміщених на порталі за три місяці. Кількість вакансій зросла на 41%.

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Далі йдуть за зростанням грошової мотивації технологи на меблеве виробництво (технологи корпусних меблів, технологи меблів), адже зараз такі фахівці можуть у середньому отримувати 55 000 грн, що на 57% більше проти показника минулого року. Такі дані визначили за 34 вакансіями, розміщеними на сайті. Пропозицій такої роботи за рік зменшилось на 29%.

На п'ятому місці за динамікою зарплати йдуть покрівельники. Станом на вересень вони отримують на 57% більше, ніж цього ж місяця минулого року. У середньому таким фахівцям пропонують зарплату на рівні 55 000 грн. Медіану розрахували за даними з 60 вакансій, розміщених на Work.ua за останні три місяці. Кількість вакансій за останній рік зросла на 16%.

Кому ще пропонують більші зарплати

Також почали більше отримувати у 2026 році такі фахівці:

Вахтери — 14 000 грн (+56%); Інженери з технічного нагляду — 50 000 грн (+54%); Викладачі програмування — 20 000 грн (+54%); Оператори контакт-центру — 37 500 грн (+50%); Контролери якості — 37 500 грн (+50%); Ретушери — 37 500 грн (+50%); Облицювальники — 60 000 грн (+50%); Арт-директори — 60 000 грн (+50%).

У кого скоротились зарплати за останній рік

За інформацією кадрового порталу, деяким фахівцям роботодавці стали платити менше. Зокрема, до списку потрапили:

Тім ліди — 60 000 грн (-2%);

Асистенти проєктів — 30 000 грн (-5%);

Педіатри — 25 000 грн (-7%);

Економісти з планування — 29 200 грн (-7%);

Back end програмісти — 55 500 грн (-8%);

Зубні техніки — 45 000 грн (-10%).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чи можлива індексація зарплати у жовтні 2026 року. Держстат оприлюднив показник, від якого залежить осучаснення доходу. Можливість перегляду зарплати у бюджетній галузі прив'язана до індексу інфляції, а тому підприємства та установи мають його актуалізувати.

Також Новини.LIVE писали, що українські профспілки розкритикували проєкт Трудового кодексу від уряду. Зокрема, він не містить прив'язки мінімальної зарплати до середньої на рівні не нижче 50%, як передбачається Директивою ЄС 2022/2041. Також передбачається скорочення соцвідпустки з 10 до 7 днів. На думку експертів, заявлені тези на ділі можуть не відповідати дійсності.