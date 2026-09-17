Зарплаты водителей выросли до 45 000 грн: рейтинг, где больше всего платят в сентябре

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине заработная плата опытных водителей транспортных средств (автомобилей, автобусов и грузовиков) существенно выросла. По состоянию на сентябрь 2026 года работодатели предлагают таким работникам в среднем 40 000 грн. При этом некоторым из тех, кто имеет водительские права категории В и опыт работы в сфере ремонта транспортных средств, обещают от 50 000 до 120 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из украинских кадровых порталов.

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Сколько получают водители в Украине в сентябре

По данным Work.ua, осенью 2026 года в среднем "водитель" в Украине зарабатывает 40 000 грн, что на 23% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Эксперты рассчитали соответствующий показатель на основе данных по 7 867 вакансиям, размещенным на сайте за последние три месяца. При этом за последний год количество предложений такой работы сократилось на 6%.

Лидируют в списке вакансий с самой высокой оплатой труда предложения работы для водителей в Киеве. В столице Украины в среднем такие работники зарабатывают 45 000 грн. В то же время год назад им платили на 25% меньше — 36 000 грн. Медиану зарплат рассчитали по данным 1 835 вакансий за три месяца. Количество вакансий для работы в Киеве фактически не изменилось — на 1% больше.

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На втором месте по уровню оплаты труда находится Львов, где в среднем платят 42 500 грн. Этот показатель на 21% превышает уровень сентября прошлого года: тогда предлагали 35 000 грн. Его рассчитали по данным 543 объявлений, размещенным на Work.ua за последние три месяца. Число вакансий за год сократилось на 9%.

На третьем месте находятся водители в Днепре и Одессе, где в среднем зарабатывают по 40 000 грн (на 21% и 18% больше соответственно, чем в сентябре прошлого года). Медиана зарплат рассчитана на основе данных по 727 вакансиям в Днепре и 447 вакансиям — в Одессе. В то же время ситуация с количеством предложений такой работы в этих городах различается: в Днепре количество вакансий за год увеличилось на 16%, а в Одессе — сократилось на 5%.

Далее следуют водители автотранспортных средств в Ровно, где им в среднем платят 37 500 грн. Этот показатель на 25% выше, чем в сентябре прошлого года. Тогда таким специалистам обещали 30 000 грн. Показатель определен по данным 176 вакансий за последние три месяца. Число вакансий за год сократилось на 37%.

Столько же готовы платить в Тернополе и Виннице, где зарплата выросла на 21% и 15% соответственно.

Как изменилась ситуация с зарплатами в регионах

Как показывает аналитическая информация, в большинстве областей заработная плата водителей повысилась. Не изменилась оплата труда только в Сумах. А именно:

Запорожье — 35 000 грн (+27%); Харьков — 35 000 грн (+17%); Житомир — 35 000 грн (+23%); Ивано-Франковск — 37 000 грн (+23%); Кропивницкий — 30 000 грн (+9%); Луцк — 37 500 грн (+25%); Николаев — 32 500 грн (+21%); Полтава — 35 000 грн (+17%); Ровно — 37 500 грн (+25%); Сумы — 30 000 грн (0%); Ужгород — 36 500 грн (+16%); Хмельницкий — 35 000 грн (+17%); Черкассы — 35 000 грн (+21%); Черновцы — 35 000 грн (+27%); Чернигов — 35 000 грн (+27%).

Кому из водителей готовы платить максимальные суммы в сентябре

По информации кадрового портала, по состоянию на сентябрь 2026 года наибольшую заработную плату обещают водителям внедорожников в армии, обладающим навыками осуществления ремонтов.

В частности, у водителя внедорожника в 157-й отдельной механизированной бригаде (157 ОМБр, в/ч А5006) Сухопутных войск, выполняющего боевые задачи на горячих направлениях фронта, в частности в Покровском и Кураховском районах Донецкой области, заработная плата может начинаться от 50 000 и достигать 120 000 грн.

Среди требований: водительские права категории В, опыт работы в сфере ремонта транспорта. Предусмотрено обучение перед вступлением в должность.

Мобилизация продлится до конца военного положения или срока службы по контракту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году на рынке труда некоторым специалистам платят на 130% больше. Средний уровень зарплаты вырос до 70 000 грн. В частности, более высокие зарплаты обещают инвестиционным аналитикам, технологам производства и кровельщикам.

Также Новини.LIVE писали, что, поскольку правительство предлагает повысить уровень минимальной зарплаты до 9 546 грн с 1 января 2027 года, то вырастут и суммы для бронирования граждан на работу на критически важные предприятия. Известно, как и где могут измениться требования.