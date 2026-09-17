Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты выросли до 45 000 грн: где водителям платят больше всего

Зарплаты выросли до 45 000 грн: где водителям платят больше всего

Ua ru
17 сентября 2026 14:33
Зарплаты водителей выросли до 45 000 грн: рейтинг, где больше всего платят в сентябре
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине заработная плата опытных водителей транспортных средств (автомобилей, автобусов и грузовиков) существенно выросла. По состоянию на сентябрь 2026 года работодатели предлагают таким работникам в среднем 40 000 грн. При этом некоторым из тех, кто имеет водительские права категории В и опыт работы в сфере ремонта транспортных средств, обещают от 50 000 до 120 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из украинских кадровых порталов.

Реклама

Сколько получают водители в Украине в сентябре

По данным Work.ua, осенью 2026 года в среднем "водитель" в Украине зарабатывает 40 000 грн, что на 23% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Эксперты рассчитали соответствующий показатель на основе данных по 7 867 вакансиям, размещенным на сайте за последние три месяца. При этом за последний год количество предложений такой работы сократилось на 6%.

Лидируют в списке вакансий с самой высокой оплатой труда предложения работы для водителей в Киеве. В столице Украины в среднем такие работники зарабатывают 45 000 грн. В то же время год назад им платили на 25% меньше — 36 000 грн. Медиану зарплат рассчитали по данным 1 835 вакансий за три месяца. Количество вакансий для работы в Киеве фактически не изменилось — на 1% больше.

Читайте также:

На втором месте по уровню оплаты труда находится Львов, где в среднем платят 42 500 грн. Этот показатель на 21% превышает уровень сентября прошлого года: тогда предлагали 35 000 грн. Его рассчитали по данным 543 объявлений, размещенным на Work.ua за последние три месяца. Число вакансий за год сократилось на 9%.

На третьем месте находятся водители в Днепре и Одессе, где в среднем зарабатывают по 40 000 грн (на 21% и 18% больше соответственно, чем в сентябре прошлого года). Медиана зарплат рассчитана на основе данных по 727 вакансиям в Днепре и 447 вакансиям — в Одессе. В то же время ситуация с количеством предложений такой работы в этих городах различается: в Днепре количество вакансий за год увеличилось на 16%, а в Одессе — сократилось на 5%.

Далее следуют водители автотранспортных средств в Ровно, где им в среднем платят 37 500 грн. Этот показатель на 25% выше, чем в сентябре прошлого года. Тогда таким специалистам обещали 30 000 грн. Показатель определен по данным 176 вакансий за последние три месяца. Число вакансий за год сократилось на 37%.

Столько же готовы платить в Тернополе и Виннице, где зарплата выросла на 21% и 15% соответственно.

Как изменилась ситуация с зарплатами в регионах

Как показывает аналитическая информация, в большинстве областей заработная плата водителей повысилась. Не изменилась оплата труда только в Сумах. А именно:

  1. Запорожье — 35 000 грн (+27%);
  2. Харьков — 35 000 грн (+17%);
  3. Житомир — 35 000 грн (+23%);
  4. Ивано-Франковск — 37 000 грн (+23%);
  5. Кропивницкий — 30 000 грн (+9%);
  6. Луцк — 37 500 грн (+25%);
  7. Николаев — 32 500 грн (+21%);
  8. Полтава — 35 000 грн (+17%);
  9. Ровно — 37 500 грн (+25%);
  10. Сумы — 30 000 грн (0%);
  11. Ужгород — 36 500 грн (+16%);
  12. Хмельницкий — 35 000 грн (+17%);
  13. Черкассы — 35 000 грн (+21%);
  14. Черновцы — 35 000 грн (+27%);
  15. Чернигов — 35 000 грн (+27%).

Кому из водителей готовы платить максимальные суммы в сентябре

По информации кадрового портала, по состоянию на сентябрь 2026 года наибольшую заработную плату обещают водителям внедорожников в армии, обладающим навыками осуществления ремонтов.

В частности, у водителя внедорожника в 157-й отдельной механизированной бригаде (157 ОМБр, в/ч А5006) Сухопутных войск, выполняющего боевые задачи на горячих направлениях фронта, в частности в Покровском и Кураховском районах Донецкой области, заработная плата может начинаться от 50 000 и достигать 120 000 грн.

Среди требований: водительские права категории В, опыт работы в сфере ремонта транспорта. Предусмотрено обучение перед вступлением в должность.

Мобилизация продлится до конца военного положения или срока службы по контракту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году на рынке труда некоторым специалистам платят на 130% больше. Средний уровень зарплаты вырос до 70 000 грн. В частности, более высокие зарплаты обещают инвестиционным аналитикам, технологам производства и кровельщикам.

Также Новини.LIVE писали, что, поскольку правительство предлагает повысить уровень минимальной зарплаты до 9 546 грн с 1 января 2027 года, то вырастут и суммы для бронирования граждан на работу на критически важные предприятия. Известно, как и где могут измениться требования.

зарплаты выплаты работа деньги водители
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации