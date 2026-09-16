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Головна Фінанси Зарплата для бронювання: як може зрости сума з 2027 року

Зарплата для бронювання: як може зрости сума з 2027 року

Ua ru
16 вересня 2026 14:30
Зарплати для бронювання з 1 січня 2027 року: як планують посилити вимоги
Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

У проєкті закону "Про Держбюджет" уряд пропонує підвищити рівень мінімальної заробітної плати до 9 546 грн з січня 2027 року. У разі затвердження відповідного показника Верховною Радою — зміняться суми, які роботодавці будуть зобов'язані враховувати під час бронювання громадян.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на проєкт закону №16000.

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Як зміниться зарплата для бронювання з 2027 року

Раніше уряд вніс зміни до постанови №76 щодо зарплатного критерію, що впливає на визначення підприємств як критично важливих та вимоги до зарплат заброньованих робітників. У червні коефіцієнт для зарплатного критерію критично важливого підприємства встановили на рівні трьох мінімальних зарплат.

З вересня цього року розмір щомісячної зарплати працівників, яких бронюють, стартує з суми, що дорівнює трьом зарплатам.

З огляду на новий розмір "мінімалки" у 9 546 грн, запропонований законопроєктом №16000, з січня 2027 року рівень зарплати зросте так:

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  • 9 546 грн × 3 = 28 638 грн

У 2027 році для підприємств середня заробітна плата застрахованих працівників за місяць повина стартувати з 28 638 грн. Аналогічна сума буде застосовуватися і до вимоги щодо щомісячної зарплати заброньованого працівника.

Яка зарплата буде застосована для розрахунку з січня

У постанові №76 не вказано, на яку саме дату потрібно визначати розмір "мінімалки" для того, щоб застосувати новий відповідний коефіцієнт.

Якщо з січня 2027 року затвердять новий рівень мінімальної зарплати, саме його будуть враховувати для розрахунку показника з трьох "мінімалок", актуального для наступного року.

Інші умови для підприємств у районах бойових дій 

Під час війни щодо окремих підприємств запровадили виняток. Згідно з постановою №692, вимога щодо трьох "мінімалок" не стосується підприємств, установ та організацій, що розташовані та фактично здійснюють діяльність:

  • у районах, де можливі бойові дії;
  • там, де тривають активні бойові дії;
  • у тимчасово окупованих районах, включених до спеціального переліку.

За таких умов передбачений коефіцієнт 2,5 "мінімалки" як для середньої заробітної плати працівників, так і для щомісячної зарплатні заброньованого робітника.

Якщо з січня 2027 року мінімальну зарплату піднімуть до 9 546 грн, то сума для бронювання буде така:

  • 9 546 грн × 2,5 = 23 865 грн

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в законопроєкті № 16000 "Про Держбюджет-2027 рік" прописали нову суму мінімальної зарплати. З огляду на це, змінятися соціальні стандарти, які прив'язані до цього показника. Зокрема, її використовують як базовий показник для розрахунку низки податків. 

Ще Новини.LIVE писали, що профспілки не згодні з деякими пропозиціями проєкту Трудового кодексу уряду. Вони пояснили, що документ досі не містить прив'язки "мінімалки" до середньої зарплати на рівні не нижче 50%, як передбачає Директива ЄС 2022/2041. Також хочуть скоротити соцвідпустки з 10 до 7 днів. Експерти вважають, що декларовані тези у реальному житті можуть не відповідати дійсності. 

зарплати робота мінімальна зарплата бронювання підприємства
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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