Зарплати для бронювання з 1 січня 2027 року: як планують посилити вимоги

Зарплата для бронювання: як може зрости сума з 2027 року
У проєкті закону "Про Держбюджет" уряд пропонує підвищити рівень мінімальної заробітної плати до 9 546 грн з січня 2027 року. У разі затвердження відповідного показника Верховною Радою — зміняться суми, які роботодавці будуть зобов'язані враховувати під час бронювання громадян.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на проєкт закону №16000.
Як зміниться зарплата для бронювання з 2027 року
Раніше уряд вніс зміни до постанови №76 щодо зарплатного критерію, що впливає на визначення підприємств як критично важливих та вимоги до зарплат заброньованих робітників. У червні коефіцієнт для зарплатного критерію критично важливого підприємства встановили на рівні трьох мінімальних зарплат.
З вересня цього року розмір щомісячної зарплати працівників, яких бронюють, стартує з суми, що дорівнює трьом зарплатам.
З огляду на новий розмір "мінімалки" у 9 546 грн, запропонований законопроєктом №16000, з січня 2027 року рівень зарплати зросте так:
- 9 546 грн × 3 = 28 638 грн
У 2027 році для підприємств середня заробітна плата застрахованих працівників за місяць повина стартувати з 28 638 грн. Аналогічна сума буде застосовуватися і до вимоги щодо щомісячної зарплати заброньованого працівника.
Яка зарплата буде застосована для розрахунку з січня
У постанові №76 не вказано, на яку саме дату потрібно визначати розмір "мінімалки" для того, щоб застосувати новий відповідний коефіцієнт.
Якщо з січня 2027 року затвердять новий рівень мінімальної зарплати, саме його будуть враховувати для розрахунку показника з трьох "мінімалок", актуального для наступного року.
Інші умови для підприємств у районах бойових дій
Під час війни щодо окремих підприємств запровадили виняток. Згідно з постановою №692, вимога щодо трьох "мінімалок" не стосується підприємств, установ та організацій, що розташовані та фактично здійснюють діяльність:
- у районах, де можливі бойові дії;
- там, де тривають активні бойові дії;
- у тимчасово окупованих районах, включених до спеціального переліку.
За таких умов передбачений коефіцієнт 2,5 "мінімалки" як для середньої заробітної плати працівників, так і для щомісячної зарплатні заброньованого робітника.
Якщо з січня 2027 року мінімальну зарплату піднімуть до 9 546 грн, то сума для бронювання буде така:
- 9 546 грн × 2,5 = 23 865 грн
Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в законопроєкті № 16000 "Про Держбюджет-2027 рік" прописали нову суму мінімальної зарплати. З огляду на це, змінятися соціальні стандарти, які прив'язані до цього показника. Зокрема, її використовують як базовий показник для розрахунку низки податків.
Ще Новини.LIVE писали, що профспілки не згодні з деякими пропозиціями проєкту Трудового кодексу уряду. Вони пояснили, що документ досі не містить прив'язки "мінімалки" до середньої зарплати на рівні не нижче 50%, як передбачає Директива ЄС 2022/2041. Також хочуть скоротити соцвідпустки з 10 до 7 днів. Експерти вважають, що декларовані тези у реальному житті можуть не відповідати дійсності.