Середня зарплата у Львові: кому і скільки готові платити у червні

Працівниця офісу, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 75 тисяч гривень на місяць — саме стільки сьогодні можуть заробляти деякі фахівці у Львові. За останній рік середня зарплата у містян зросла на 20%, однак розрив між професіями все ще відчутний — у три-чотири рази.

Кому готові платити найбільше, а чиї доходи пасуть задніх — розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані кадрового порталу Work.ua.

Як свідчать дані порталу, у червні 2026 року середня зарплата у Львові становить 31 300 гривень. За рік вона зросла на 20% - ще рік тому роботодавці в середньому пропонували 26 тисяч гривень.

Динаміка зростання зарплати за рік. Джерело: work.ua

На початку 2026 року середня зарплата трималась на рівні 30 тисяч грн, а з травня почала зростати. Одночасно роботодавці почали активніше шукати працівників — кількість вакансій у місті збільшилася на 10%.

Кому платять найбільше

Найвищі оклади пропонують керівникам, фахівцям із продажів та технічним спеціалістам.

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Ось як розподіляються вакансії у ретингу найоплачуваніших:

операційний директор — 75 000 грн;

керівник відділу продажів — 75 000 грн;

веброзробник — 72 500 грн;

начальник виробництва — 70 000 грн;

менеджер з продажу нерухомості — 60 000 грн;

аналітик — 60 000 грн;

стоматолог — 60 000 грн;

конструктор меблів — 55 000 грн;

регіональний менеджер — 55 000 грн;

монтажник вентиляції — 52 500 грн.

Тобто деякі спеціалісти можуть заробляти у два-три рази більше за середню зарплату по місту.

У кого зарплати ростуть найшвидше

За останній рік найбільше зростання зарплат помітили у кількох професіях. Наприклад, зарплати системних адміністраторів зросли на 76%, дієтологів — на 61%, начальників виробництва — на 56%, директорів — на 40%, а обліковців — на 35%.

У той час, як одні рахують прибавку, найскромніше платять працівникам сфери обслуговування та допоміжному персоналу. Зокрема:

прибиральницям — 18 500 грн;

посудомийницям — 18 500 грн;

покоївкам — 19 000 грн;

охоронцям — 20 000 грн;

операторам АЗС — 21 000 грн;

помічникам юриста — 21 500 грн;

медсестрам — 22 000 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що поліцейським та працівникам ДСНС готують підвищення зарплат. Мінімальний посадовий оклад може зрости до 33 200 грн, також планують надбавки за вислугу років до 50% та премії до 30%.

Також Новини.LIVE писали, що військовим, які отримують мінімальні виплати, можуть підвищити зарплати. Йдеться про зростання із близько 20 тис. грн до понад 30 тис. грн. Остаточне рішення залежить від можливостей бюджету та пошуку додаткових коштів.