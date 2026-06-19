Средняя зарплата во Львове: кому и сколько готовы платить в июне

Офисная сотрудница, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До 75 тысяч гривен в месяц — именно столько сегодня могут зарабатывать некоторые специалисты во Львове. За последний год средняя зарплата горожан выросла на 20 %, однако разрыв между профессиями по-прежнему ощутим — в три-четыре раза.

Кому готовы платить больше всего, а чьи доходы отстают — рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на данные кадрового портала Work.ua.

Как свидетельствуют данные портала, в июне 2026 года средняя зарплата во Львове составляет 31 300 гривен. За год она выросла на 20% — ещё год назад работодатели в среднем предлагали 26 тысяч гривен.

Динамика роста зарплаты за год. Источник: work.ua

В начале 2026 года средняя зарплата держалась на уровне 30 тысяч грн, а с мая начала расти. Одновременно работодатели стали активнее искать сотрудников — количество вакансий в городе увеличилось на 10%.

Кому платят больше всего

Самые высокие оклады предлагают руководителям, специалистам по продажам и техническим специалистам.

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Вот как распределяются вакансии в рейтинге самых высокооплачиваемых:

операционный директор — 75 000 грн;

руководитель отдела продаж — 75 000 грн;

веб-разработчик — 72 500 грн;

начальник производства — 70 000 грн;

менеджер по продаже недвижимости — 60 000 грн;

аналитик — 60 000 грн;

стоматолог — 60 000 грн;

конструктор мебели — 55 000 грн;

региональный менеджер — 55 000 грн;

монтажник вентиляции — 52 500 грн.

То есть некоторые специалисты могут зарабатывать в два-три раза больше средней зарплаты по городу.

У кого зарплаты растут быстрее всего

За последний год наибольший рост зарплат наблюдался в нескольких профессиях. Например, зарплаты системных администраторов выросли на 76%, диетологов — на 61%, начальников производства — на 56%, директоров — на 40%, а бухгалтеров — на 35%.

В то время как одни считают прибавку, самые скромные зарплаты получают работники сферы обслуживания и вспомогательный персонал. В частности:

уборщицам — 18 500 грн;

посудомойщицам — 18 500 грн;

горничным — 19 000 грн;

охранникам — 20 000 грн;

операторам АЗС — 21 000 грн;

помощникам юриста — 21 500 грн;

медсестрам — 22 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что полицейским и сотрудникам ГСЧС готовят повышение зарплат. Минимальный должностной оклад может вырасти до 33 200 грн, также планируются надбавки за выслугу лет до 50% и премии до 30%.

Также Новини.LIVE писали, что военным, получающим минимальные выплаты, могут повысить зарплаты. Речь идет о росте с около 20 тыс. грн до более 30 тыс. грн. Окончательное решение зависит от возможностей бюджета и поиска дополнительных средств.