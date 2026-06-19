Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты взлетели на 20%: кому во Львове предлагают наивысшие оклады

Зарплаты взлетели на 20%: кому во Львове предлагают наивысшие оклады

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 11:41
Средняя зарплата во Львове: кому и сколько готовы платить в июне
Офисная сотрудница, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До 75 тысяч гривен в месяц — именно столько сегодня могут зарабатывать некоторые специалисты во Львове. За последний год средняя зарплата горожан выросла на 20 %, однако разрыв между профессиями по-прежнему ощутим — в три-четыре раза.

Кому готовы платить больше всего, а чьи доходы отстают — рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на данные кадрового портала Work.ua.

Как свидетельствуют данные портала, в июне 2026 года средняя зарплата во Львове составляет 31 300 гривен. За год она выросла на 20% — ещё год назад работодатели в среднем предлагали 26 тысяч гривен.

Графік зарплат
Динамика роста зарплаты за год. Источник: work.ua

В начале 2026 года средняя зарплата держалась на уровне 30 тысяч грн, а с мая начала расти. Одновременно работодатели стали активнее искать сотрудников — количество вакансий в городе увеличилось на 10%.

Кому платят больше всего

Самые высокие оклады предлагают руководителям, специалистам по продажам и техническим специалистам.

Читайте также:

Вот как распределяются вакансии в рейтинге самых высокооплачиваемых:

  • операционный директор — 75 000 грн;
  • руководитель отдела продаж — 75 000 грн;
  • веб-разработчик — 72 500 грн;
  • начальник производства — 70 000 грн;
  • менеджер по продаже недвижимости — 60 000 грн;
  • аналитик — 60 000 грн;
  • стоматолог — 60 000 грн;
  • конструктор мебели — 55 000 грн;
  • региональный менеджер — 55 000 грн;
  • монтажник вентиляции — 52 500 грн.

То есть некоторые специалисты могут зарабатывать в два-три раза больше средней зарплаты по городу.

У кого зарплаты растут быстрее всего

За последний год наибольший рост зарплат наблюдался в нескольких профессиях. Например, зарплаты системных администраторов выросли на 76%, диетологов — на 61%, начальников производства — на 56%, директоров — на 40%, а бухгалтеров — на 35%.

В то время как одни считают прибавку, самые скромные зарплаты получают работники сферы обслуживания и вспомогательный персонал. В частности:

  • уборщицам — 18 500 грн;
  • посудомойщицам — 18 500 грн;
  • горничным — 19 000 грн;
  • охранникам — 20 000 грн;
  • операторам АЗС — 21 000 грн;
  • помощникам юриста — 21 500 грн;
  • медсестрам — 22 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что полицейским и сотрудникам ГСЧС готовят повышение зарплат. Минимальный должностной оклад может вырасти до 33 200 грн, также планируются надбавки за выслугу лет до 50% и премии до 30%.

Также Новини.LIVE писали, что военным, получающим минимальные выплаты, могут повысить зарплаты. Речь идет о росте с около 20 тыс. грн до более 30 тыс. грн. Окончательное решение зависит от возможностей бюджета и поиска дополнительных средств.

работа деньги средняя зарплата
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации