Средняя зарплата во Львове: кому и сколько готовы платить в июне

Зарплаты взлетели на 20%: кому во Львове предлагают наивысшие оклады
До 75 тысяч гривен в месяц — именно столько сегодня могут зарабатывать некоторые специалисты во Львове. За последний год средняя зарплата горожан выросла на 20 %, однако разрыв между профессиями по-прежнему ощутим — в три-четыре раза.
Кому готовы платить больше всего, а чьи доходы отстают — рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на данные кадрового портала Work.ua.
Как свидетельствуют данные портала, в июне 2026 года средняя зарплата во Львове составляет 31 300 гривен. За год она выросла на 20% — ещё год назад работодатели в среднем предлагали 26 тысяч гривен.
В начале 2026 года средняя зарплата держалась на уровне 30 тысяч грн, а с мая начала расти. Одновременно работодатели стали активнее искать сотрудников — количество вакансий в городе увеличилось на 10%.
Кому платят больше всего
Самые высокие оклады предлагают руководителям, специалистам по продажам и техническим специалистам.
Вот как распределяются вакансии в рейтинге самых высокооплачиваемых:
- операционный директор — 75 000 грн;
- руководитель отдела продаж — 75 000 грн;
- веб-разработчик — 72 500 грн;
- начальник производства — 70 000 грн;
- менеджер по продаже недвижимости — 60 000 грн;
- аналитик — 60 000 грн;
- стоматолог — 60 000 грн;
- конструктор мебели — 55 000 грн;
- региональный менеджер — 55 000 грн;
- монтажник вентиляции — 52 500 грн.
То есть некоторые специалисты могут зарабатывать в два-три раза больше средней зарплаты по городу.
У кого зарплаты растут быстрее всего
За последний год наибольший рост зарплат наблюдался в нескольких профессиях. Например, зарплаты системных администраторов выросли на 76%, диетологов — на 61%, начальников производства — на 56%, директоров — на 40%, а бухгалтеров — на 35%.
В то время как одни считают прибавку, самые скромные зарплаты получают работники сферы обслуживания и вспомогательный персонал. В частности:
- уборщицам — 18 500 грн;
- посудомойщицам — 18 500 грн;
- горничным — 19 000 грн;
- охранникам — 20 000 грн;
- операторам АЗС — 21 000 грн;
- помощникам юриста — 21 500 грн;
- медсестрам — 22 000 грн.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что полицейским и сотрудникам ГСЧС готовят повышение зарплат. Минимальный должностной оклад может вырасти до 33 200 грн, также планируются надбавки за выслугу лет до 50% и премии до 30%.
Также Новини.LIVE писали, что военным, получающим минимальные выплаты, могут повысить зарплаты. Речь идет о росте с около 20 тыс. грн до более 30 тыс. грн. Окончательное решение зависит от возможностей бюджета и поиска дополнительных средств.