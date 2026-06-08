Грошове забезпечення військових у 2026 році: у Раді обговорюють підвищення виплат

Військовий на службі, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

В Україні пропонують суттєво підвищити заробітну плату захисникам, які зараз служать на мінімальних окладах. Йдеться про збільшення виплат із нинішніх близько 20 тис. грн до понад 30 тис. грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Питання підвищення буде вирішуватися за наявних ресурсів власного бюджету. За словами депутата, обговорення в Бюджетному комітеті Верховної Ради виявило серйозну фінансову діру в казні, тому оборонному відомству доведеться маневрувати всередині власних лімітів.

"Маємо дефіцит певного фінансового ресурсу для грошового забезпечення. Тому в кінці року будуть знову звертатися", — констатував Железняк.

Наразі намагаються знайти таку формулу, яка дозволить підняти мінімальні оклади захисникам, але не зачепить інші тарифні розряди та не створить дисбалансу в оплаті праці.

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Попри тотальний брак коштів, залишати захисників на мінімалці у 20 тисяч гривень на тлі постійної інфляції вкрай небажано. Тому фінальний проект має з’явитися вже найближчим часом.

Сам народний депутат переконаний, що вихід із фінансового глухого кута є, і він лежить через радикальні зміни в бюджеті.

"Можна придумати формулу, яким чином зараз підняти хоча б на 10 тис грн мінімальну зарплату. Було б бажання", — наголосив Железняк.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що підвищення виплат військовим на передовій впирається у брак фінансування. На думку економіста, кошти міжнародної допомоги та кредити ЄС не можна спрямовувати на зарплати військовослужбовців. Натомість додаткові ресурси можна було б знайти шляхом аудиту та скорочення неефективних витрат у секторі оборони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деякі військовослужбовці можуть роками недоотримувати грошове забезпечення через помилки в нарахуваннях. Найчастіше проблеми виникають через використання застарілих показників, неправильний розрахунок окладів або неврахування частини надбавок і премій. У таких випадках захисники мають право вимагати перерахунок виплат.