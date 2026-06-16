Зарплати в Україні: у кого зросте мінімальний оклад до 33 000 грн

Гірничорятувальники ДСНС, гроші. Фото: Новини.LIVE, ДСНС. Колаж: Новини.LIVE

В Україні зросте грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Очікується, що мінімальний посадовий оклад підвищиться до 33 200 грн, також передбачені надбавка за вислугу років до 50% та премії до 30%.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на ухвалену парламентом ініціативу.

Зміни у формуванні зарплат працівників поліції та ДСНС

Підвищення мінімального окладу передбачене законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення", підготовленого на основі проєкту закону №6506-1. Він передбачає суттєву зміну підходу у формуванні грошового забезпечення правоохоронців та працівників служби цивільного захисту.

Ключовою метою відповідної ініціативи є:

затвердження на законодавчому рівні мінімально гарантованого рівня оплати праці;

підвищення престижу служби;

створення умов для залучення та утримання висококваліфікованих працівників поліції й ДСНС.

До цього базові оклади роками були незмінними, адже встановлювалися постановами уряду. Автори законопроєкту пояснили, що оклади фактично залишалися на рівні 2015 року. Тоді як законодавство щодо решти правоохоронних органів передбачало прив’язку окладів до прожиткового мінімуму.

Читайте також:

Які мінімальні виплати буде гарантувати закон

Очікується, що посадові оклади поліцейських стартуватимуть з десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на початок календарного року, окрім курсантів та слухачів закладів освіти зі спецумовами навчання.

До грошового забезпечення поліцейського входитимуть такі виплати:

посадовий оклад;

оклад за спецзванням;

надбавка за вислугу років;

доплата за роботу з держтаємницею;

доплата за науковий ступінь/вчене звання;

премія (не быльше 30% посадового окладу);

інші виплати, затверджені законодавством.

Затвердили такі щомісячні надбавки за вислугу залежно від стажу:

5% — від 1 до 2 років;

10% — від 2 до 4 років;

15% — від 4 до 7 років;

20% — від 7 до 10 років;

25% — від 10 до 13 років;

30% — від 13 до 16 років;

35% — від 16 до 19 років;

40% — від 19 до 22 років;

45% — від 22 до 25 років;

50% — понад 25 років.

Також законом передбачені гарантії для полонених і зниклих безвісти поліцейських. За ними зберігатиметься нарахування:

посадового окладу;

окладу за спецзванням;

надбавки за вислугу років;

інших постійних виплат.

Їх виплачуватимуть членам родини рівними частинами до моменту встановлення обставин справи.

Такі гарантії будуть недоступні для тих, хто добровільно здався в полон чи самовільно залишив місце служби.

Для осіб рядового та начальницького складу ДСНС встановлять аналогічну гарантію — розмір грошового забезпечення не може бути меншим за десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на початок календарного року.

Передбачається, що це підвищить престиж професії рятувальника та скоротить дефіцит кадрів у ДСНС.

Закон почне діяти через 180 днів після його офіційного опублікування. Протягом трьох місяців після цього уряд має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до змін та затвердити необхідні підходи у реалізації.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у Києві середня зарплата низки працівників перетнула позначку у 70 000 грн. Зокрема, на такі суми можуть претендувати бізнес-аналітики, ортопеди, стоматологи, головні інженери, муляри, автоелектрики, директори з будівництва. Водночас, середня зарплата в столиці України дорівнює 35 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, як змінились зарплати та число працівників у держорганах. За статистичними даними, загальна кількість співробітників сягнула 165,8 тис. осіб. У середньому розмір зарплатні співробітників апаратів державних органів центрального рівня перевищив 60 000 грн, що на 3 500 грн більше, ніж рік тому.