Зарплати в Україні: кому з фахівців платять у середньому 70 000 грн у червні

Працівниця на підприємстві, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У столиці України середня заробітна плата деяких працівників підвищилась до понад 70 000 грн станом на червень 2026 року. У зв'язку з нестачею вузькопрофільних фахівців роботодавці підняли суми від 15% до 56% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію одного з кадрових порталів.

Хто отримує середню зарплату у понад 70 000 грн у Києві

Як свідчать дані сайту з пошуку роботи Work.ua, у Києві у низки фахівців за останній рік середня заробітна плата перетнула позначку 70 000 грн. Зокрема, станом на червень таку суму обіцяють за вакансією "Директор з будівництва" (керівник будівельного відділу/керівник будівельного проєкту).

Відповідний показник на 17% вищий проти червня минулого року, коли таким працівникам пропонували у середньому 60 000 грн. Йдеться про медіану зарплат, що розрахована на основі даних 40 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Водночас, за рік кількість пропозицій такої роботи збільшилась на 11%.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також роботодавці переглянули зарплати за вакансіями "Ортопед" у Києві. За останній рік сума зросла на 56%, нині такі лікарі у середньому заробляють 70 000 грн. До такого висновку дійшли на основі даних 50 вакансій, розміщених за попередні три місяці. Водночас потреба у таких фахівцях за рік підвищилась на 72%.

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Динаміка зміни зарплатні. Джерело: work.ua

Окрім того, зросла зарплата у "Автомалярів", які в середньому у Києві заробляють 75 000 грн. Це на 15% більше порівняно з червнем 2025 року. Медіану заробітних плат розрахували за даними 156 вакансій, розміщених на порталі за квартал. За останній рік кількість пропозицій такої роботи зросла на 19%. 70 000 грн зарплати пропонують і автоелектрикам. Дохід за попередній рік зріс на 17%.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також у списку тих, у кого середня зарплата перетнула позначку понад 70 000 грн:

Бізнес-аналітик — 76 000 грн (рік тому платили 50 000 грн);

Стоматолог — 75 000 грн (рік тому — 65 000 грн);

Головний інженер — 70 000 грн (рік тому було 60 000 грн);

Муляр — 70 000 грн (рік тому платили 42 000 грн).

Як змінилась середня зарплата у Києві

За даними кадрового порталу, у червні 2026 року середня заробітна плата за вакансіями у Києві становить 35 000 грн. За останні місяці вона не змінилась, проте на початку березня була на рівні 33 900 грн, а на початку січня — 32 500 грн.

За останній рік середня оплата праці підвищилась на 17%. Торік відповідний показник перебував на рівні 30 000 грн.

Динаміка зміни зарплати за останній рік. Джерело: work.ua

Середню заробітну плату розрахували за даними 54 104 пропозицій роботи, розміщених на порталі за останні три місяці

Ще Новини.LIVE розповідали, що за даними Державної служби статистики України за перший квартал, громадяни в Україні заробляли у середньому 28 885 грн за місяць. Водночас оплата праці чоловіків і жінок відрізняється так: чоловіки отримують 33 798 грн, а жінки — 24 791 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, яку заробітну плату отримують касири в АТБ. Суми суттєво відрізняються залежно від міста. Зокрема, у Хмельницькому та Рівному платять 20 000 грн, у Тернополі — 22 000 грн, у Луцьку — 24 000 грн, у Львові — 28 000 грн.

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