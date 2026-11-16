Водій у вантажівці. Фото: Magnific

В Україні середня заробітна плата водія-далекобійника становить близько 65 000 грн на місяць. Переважна більшість компаній пропонує оплату праці у межах від 55 000 для пересування по регіонах, а пропозиції для водіїв-міжнародників сягають 100 000 грн і вище. Також передбачені додаткові бонуси, зокрема у вигляді бронювання та повного соціального пакета.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на кадровий портал "Robota.ua".

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Які зарплати пропонують водіям та переваги у листопаді

Станом на листопад 2026 року з-поміж актуальних оголошень на платформі, розміри зарплати суттєво відрізняються залежно від напрямку рейсів та умов роботи. Зокрема, деякі компанії нараховують оплату за кілометраж (ставку та добові) або відсоток від фрахту. Загалом працівники можуть розраховувати від 55 000 до 150 000 грн.

Також деякі українські логістичні та виробничі підприємства вказують в оголошеннях переваги для кандидатів із категорією СЕ у вигляді бронювання працівників, оформлюють для водіїв-міжнародників довгострокові візи, гарантують стабільне завантаження (зокрема, "Агромат", "Нова пошта" та "Укрпошта").

Водії для міжнародних перевезень на автовозах

Зокрема, у Києві спільне німецько-українське підприємство "БЛГ ВіДі Логістікс" шукає водіїв для міжнародних перевезень на автовоз. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, соціальний пакет, медобслуговування та зарплату від 80 000 до 150 000 грн. Від претендентів вимагають безаварійний стаж водіння, досвід роботи на автовозі чи евакуаторі (категорія СЕ) від одного року. Водночас у компанії є можливість пройти навчання та стажування на установці. Серед основних обов’язків: здійснення міжнародних перевезень Україна-Європа-Україна.

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Водії-міжнародники для перевезень на фурах

Компанія у сфері міжнародної логістики ТОВ "ЛТГ" запрошує до команди водіїв-міжнародників для здійснення доставки вантажів на фурі MAN з аеропорту Варшави та морського порту Гданськ (Польща) в Україну за напрацьованими маршрутами. Від претендентів очікують: наявність посвідчення водія категорії CE, коду 95, чіп-карти, досвід роботи з тахографом та від двох років безаварійного досвіду міжнародних перевезень, наявність закордонного паспорта. Важливе проживання в Києві чи області для періодичного відвідування офісу. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, заробітну плату від 80 000 до 100 000 грн.

Водії для доставки нафтопродуктів

Компанія "Транскомгруп" у Черкасах, яка займається доставкою світлих і темних нафтопродуктів, а також тентовими та рефрижераторними перевезеннями по Україні та Європі, запрошує на роботу водіїв для внутрішніх та міжнародних рейсів на авто DAF та SCANIA класу Євро-6. Компанія забезпечує регулярну зайнятість та оплату праці від 55 000 до 95 000 грн, доплату за кілометраж, за кожне розвантаження, за вислугу років та оплату простоїв в рейсі. Також можливе бронювання. Серед обов'язків: здійснення перевезень дотримуючись ПДР, прийом та здача нафтопродуктів, контроль якісних та кількісних показників при завантаженні та розвантаженні.

Водії для перевезень в Укрпошту

Також у Києві національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" запрошує водіїв категорії СЕ. З-поміж обов’язків: здійснення вантажних перевезень між логістичними терміналами на авто Scania, Iveco Stralis, MAN TG по Україні, контроль за завантаженням та розвантаженням автомобіля. Вимагають наявність досвіду роботи відповідної категорії від двох років, дбайливе ставлення до автомобіля та вантажу. Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування, заробітну плату від 65 000 грн (оклад + премія), гнучкий графік роботи та бронювання.

Водії-міжнародники для компанії "Нова Пошта"

Також підприємство ГК "Нова Пошта", що надає послуги вантажних перевезень в Україні і за кордоном, у Львові шукає в команду водія-міжнародника на авто (до 7,5 тонни). Претендентам пропонують "білу" заробітну плату від 70 000 до 90 000 грн, соціальні гарантії (оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження), медичне страхування, сучасний автомобіль. Очікують наявність водійського посвідчення категорії -С, С1, код 95, документів для перетину кордону у військовий час, досвід перетину кордону під час повномасштабної війни, знання основ логістики, загалом потрібен досвід роботи не менше двох років. Водії будуть здійснювати міжнародні перевезення Львів-країни ЄС.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому у листопаді платять суттєво вищу заробітну плату порівняно з минулим роком. Очолюють список із підвищенням зарплати на 80%: автори, інспектори з паркування, фахівці із кібербезпеки. Водночас є професії, де впав рівень оплати праці, зокрема у завучів та брокерів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що з нового року очікуються зміни в індексації зарплати. За планами, буде чергове обнулення індексації, накопиченої за останній рік. Такі зміни прописані у законопроєкті про бюджет. З огляду на це, в країні третій рік поспіль осучаснення за грудень не переноситиметься на січень.