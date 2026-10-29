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Головна Фінанси Оплата праці людей з інвалідністю: як зміниться з 2027 року

Оплата праці людей з інвалідністю: як зміниться з 2027 року

Ua ru
29 жовтня 2026 14:30
Зарплати працівників з інвалідністю: як зростуть погодинна та місячна суми з 2027 року Новини.LIVE
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

З січня 2027 року мінімальна гарантія в оплаті праці для працівників з інвалідністю може зрости. Йдеться про виплати тим, кому встановлений оклад (місячна ставка), а також тим, хто працює на підприємствах, де офіційно запроваджено погодинну систему оплати праці.

Про те, які суми зможе отримувати така категорія громадян, розповідають Новини.LIVE.

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Як зросте зарплата працівників з інвалідністю з 2027 року

28 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про державний бюджет-2027" у першому читанні. Він передбачає підвищення базових показників соціальних стандартів та ключових макропоказників.

Згідно з документом, з 1 січня 2027 року заплановане зростання мінімальної заробітної плати на 10,4%. Це означає, що зросте базова оплата праці для громадян з інвалідністю.

Згідно з законодавством, держава гарантує таким працевлаштованим громадянам нарахування заробітної плати, яка не може бути нижче мінімальної, затвердженої на календарний рік в країні як у погодинному, так і в щомісячному розмірі.

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Через це роботодавці будуть відштовхуватися від нового показника мінімальної зарплати під час розрахунку з людьми з інвалідністю. 

Якщо народні депутати підтримають законопроєкт у другому читанні, то гарантовані суми для такої категорії громадян зміняться так:

  1. Погодинний розмір: з 52 грн у 2026 році зросте до 57,50 грн у 2027 році;
  2. Щомісячний розмір: з 8 647 грн цьогоріч підвищиться до 9 546 грн з наступного року.

Згідно з правилами, якщо людина, яку взяли на роботу зі щомісячною оплатою, отримає менше затвердженої суми, то роботодавець буде зобов'язаний зробити доплату до рівня мінімальної.

У разі погодинної оплати, якщо працівник виконає норму, однак підсумкова місячна сума буде меншою за 9 546 грн, то доплата до місячного мінімуму не передбачатиметься, оскільки гарантією буде саме годинна ставка.

Які нюанси в оплаті працівників з особливими потребами

Люди з інвалідністю можуть працювати на умовах, які відрізняються від простих громадян. Зокрема, до зарплати такої категорії осіб має застосовуватися пільгова ставка Єдиного соціального внеску (ЄСВ) у розмірі 8,41%. Для порівняння — звичайна ставка дорівнює 22%.

Пільгова ставка для працівників з особливими потребами означає, що роботодавець витрачатиме значно менше власних коштів на сплату податків, ніж за звичайних працівників. Водночас такі особи зможуть претендувати на аналогічний страховий стаж і соціальні гарантії, як і громадяни, за яких сплатили 22%.

Для такої ставки працівник має надати підприємству витяг з рішення щодо встановлення інвалідності. Застосування такої ставки почнеться з дати отримання роботодавцем завіреного витягу, а не з дня встановлення групи інвалідності.

Також працівники з особливими потребами мають право на скорочення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму податкової соціальної пільги, яка також має змінитися з 2027 року.

Інші гарантії на працю для осіб з інвалідністю

Згідно з оновленими правилами забезпечення права людей з інвалідністю на працю, роботодавці, у яких у штаті працює більш ніж вісім осіб, мають гарантувати одне робоче місце для осіб з особливими потребами. Йдеться про 4% від середньооблікової кількості штатних робітників для невеликих фірм (8 — 25 працівників).

Водночас, якщо підприємство не забезпечить місце, то замість штрафів платитиме цільові внески до держфонду соціального захисту осіб з інвалідністю.  

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 2027 року зросте мінімальний та максимальний посадовий оклад для держслужбовців. Зокрема, найбільші виплати будуть надалі обмежені 15 мінімальними окладами, а тому нараховуватимуть максимально 138 405 грн замість 124 800 грн цього року (15 × 9 227 грн).  

Ще Новини.LIVE писали про те, що, якщо з січня 2027 року підвищать мінімальну зарплату до 9 546 грн, то зміниться сума для бронювання. Вона зросте до 23 865 грн. Проте вимога трьох "мінімалок" не торкнеться підприємств, установ та організацій, діяльність яких зосереджена у районах, де можливі бойові дії.  

зарплати виплати робота гроші інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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