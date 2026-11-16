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Главная Финансы Зарплаты водителей: кому платят до 150 000 грн и гарантируют соцпакет

Зарплаты водителей: кому платят до 150 000 грн и гарантируют соцпакет

Ua ru
16 ноября 2026 14:30
Зарплаты водителей: кто может зарабатывать от 55 000 до 150 000 грн в ноябре Magnific
Водитель в грузовике. Фото: Magnific

В Украине средняя заработная плата водителя-дальнобойщика составляет около 65 000 грн в месяц. Подавляющее большинство компаний предлагает заработную плату в пределах от 55 000 грн для поездок по регионам, а предложения для водителей-международников достигают 100 000 грн и выше. Также предусмотрены дополнительные бонусы, в частности в виде жилья и полного социального пакета.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на кадровый портал "Robota.ua".

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Какие зарплаты предлагают водителям и преимущества в ноябре

По состоянию на ноябрь 2026 года среди актуальных объявлений на платформе размеры зарплаты существенно различаются в зависимости от направления рейсов и условий работы. В частности, некоторые компании начисляют оплату за километраж (ставку и суточные) или процент от фрахта. В целом работники могут рассчитывать на сумму от 55 000 до 150 000 грн.

Также некоторые украинские логистические и производственные предприятия указывают в объявлениях преимущества для кандидатов с категорией СЕ в виде бронирования работников, оформляют для водителей-международников долгосрочные визы, гарантируют стабильную загрузку (в частности, "Агромат", "Новая почта" и "Укрпочта").

Водители для международных перевозок на автовозах

В частности, в Киеве совместное немецко-украинское предприятие "БЛГ ВиДи Логистикс" ищет водителей для международных перевозок на автовозах. Компания предлагает официальное трудоустройство, социальный пакет, медицинское обслуживание и зарплату от 80 000 до 150 000 грн. От соискателей требуется безаварийный стаж вождения, опыт работы на автовозе или эвакуаторе (категория СЕ) от одного года. При этом в компании есть возможность пройти обучение и стажировку на техническом средстве. Среди основных обязанностей: осуществление международных перевозок Украина-Европа-Украина.

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Водители-международники для перевозок на фурах

Компания в сфере международной логистики ООО "ЛТГ" приглашает в команду водителей-международников для осуществления доставки грузов на грузовике MAN из аэропорта Варшавы и морского порта Гданьска (Польша) в Украину по наработанным маршрутам. От соискателей ожидается: наличие водительского удостоверения категории CE, кода 95, чип-карты и опыт работы с тахографом, не менее двух лет безаварийного стажа международных перевозок и наличие заграничного паспорта. Важно проживание в Киеве или области для периодического посещения офиса. Компания предлагает официальное трудоустройство, заработную плату от 80 000 до 100 000 грн.

Водители для доставки нефтепродуктов

Компания "Транскомгруп" в Черкассах, которая занимается доставкой светлых и темных нефтепродуктов, а также тентовыми и рефрижераторными перевозками по Украине и Европе, приглашает на работу водителей для внутренних и международных рейсов на автомобилях DAF и SCANIA класса Евро-6. Компания обеспечивает постоянную занятость и заработную плату от 55 000 до 95 000 грн, доплату за километраж, за каждую разгрузку, за стаж работы и оплату простоев в рейсе. Также возможно бронирование. В число обязанностей входит: осуществление перевозок с соблюдением ПДД, прием и сдача нефтепродуктов, контроль качественных и количественных показателей при погрузке и разгрузке.

Водители для перевозок в Укрпочту

Также в Киеве национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" приглашает водителей категории СЕ. В число обязанностей входят: осуществление грузовых перевозок между логистическими терминалами на автомобилях Scania, Iveco Stralis, MAN TG по Украине, контроль за погрузкой и разгрузкой автомобиля. Требуется наличие опыта работы в соответствующей категории от двух лет, бережное отношение к автомобилю и грузу. Сотрудникам обещают официальное трудоустройство, заработную плату от 65 000 грн (оклад + премия), гибкий график работы и бронирование.

Водители-международники для компании "Новая Почта"

Также предприятие ГК "Новая Почта", предоставляющее услуги грузовых перевозок в Украине и за рубежом, во Львове ищет в команду водителя-международника на автомобиль (до 7,5 тонны). Претендентам предлагают "белую" заработную плату от 70 000 до 90 000 грн, социальные гарантии (оплачиваемые отпуска, больничные и командировки), медицинское страхование, современный автомобиль. Требуется наличие водительского удостоверения категории С, С1, код 95, документы для пересечения границы в военное время, опыт пересечения границы во время полномасштабной войны, знание основ логистики, в целом нужен опыт работы не менее двух лет. Водители будут осуществлять международные перевозки по маршруту Львов — страны ЕС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому в ноябре платят значительно более высокую заработную плату по сравнению с прошлым годом. Возглавляют список с повышением зарплаты на 80%: авторы, инспекторы по парковке, специалисты по кибербезопасности. В то же время есть профессии, где уровень оплаты труда снизился, в частности у заместителей директоров школ и брокеров.

Еще Новини.LIVE писали о том, что с нового года ожидаются изменения в индексации зарплаты. По планам, состоится очередное обнуление индексации, накопленной за последний год. Такие изменения прописаны в законопроекте о бюджете. Учитывая это, в стране третий год подряд индексация за декабрь не будет переноситься на январь.

зарплаты выплаты работа деньги водители
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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