Працівники в офісі за комп'ютером. Фото: Magnific

У листопаді 2026 року деякі фахівці можуть отримувати суттєво вищу заробітну плату, якщо порівнювати з минулим роком. Чистині працівників роботодавці підвищили оплату праці до 30 000 — 55 000 грн. Водночас, середня зарплата по всій Україні становить 31 000 грн.

Такі дані наводить кадровий портал "Work.ua", передають Новини.LIVE.

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Як змінились зарплати в Україні за рік

Згідно з інформацією аналітиків, на українському ринку праці для низки фахівців спостерігається позитивна динаміка щодо оплати.

Станом на листопад 2026 року середня зарплата в Україні становить 31 000 грн, що на 15% вище порівняно з минулим роком або на 4 000 грн більше. У листопаді 2025 року середня оплата праці перебувала на позначці 27 000 грн

Дані про середню зарплату. Джерело: Work.ua

Водночас, на верхівці цього списку із підвищенням зарплати на близько 80%: автори, творці текстів та контенту, залежно від сфери (література, журналістика, маркетинг чи кіно), інспектори з паркування (оператори паркінгу, контролери автомайданчиків, фахівці із кібербезпеки (спеціалісти з інформаційної безпеки, аналітики безпеки, Security Analyst).

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Зокрема, в авторів середня заробітна плата станом на листопад 2026 року становить 55 000 грн. Показник на 83% вищий за аналізом вакансій, розміщених за останній рік. Минулого листопада роботодавці у середньому пропонували таким фахівцям 30 000 грн. Кількість вакансій для копірайтерів та контент-мейкерів у сфері реклами, бізнесу, медіа та соціальних мереж за 12 місяців зросла на 15%.

На другому місці за зростанням зарплати йдуть паркувальники, які нині отримують 30 000 грн. Рік тому контролерам паркувального майданчика пропонували на 80% меншу оплату праці, а саме — 16 700 грн. Кількість вакансій для працівників, які контролюють оплату та правила стоянки в містах, за рік зросла на 25%.

На третьому місці за зростанням доходу — спеціалісти з інформаційної безпеки. За даними порталу, зараз таким фахівцям платять 40 000 грн, що на 78% більше, ніж було у листопаді 2025 року. Роботодавці на сайті у середньому минулого року пропонували фахівцям, які відстежують загрози та запобігають хакерським атакам, 22 500 грн. Водночас число пропозицій роботи скоротилось за рік на 17%.

У кого ще суттєво зросла зарплата

Як свідчить статистика за опублікованими вакансіями, за останній рік оплата праці зросла у представників різних сфер. Зокрема, на понад 50% потенційний дохід підвищився в програмістів, макетчиків, операторів лазерної різки, менеджерів з рекламацій, ретушерів, перекладачів англійської, цукерників, агрономів та директорів з будівництва.

Інженери з автоматизації — до 50 000 грн (+67%);

Програмісти ЧПК (числове програмне керування) — до 70 000 грн (+65%);

Макетчики — до 57 500 грн (+64%);

Оператори лазерної різки — до 42 500 грн (+63%);

Менеджери з рекламацій — до 42 500 грн (+63%);

Менеджери організацій — до 40 000 грн (+60%);

Ретушери — до 35 500 грн (+58%);

Перекладачі англійської — до 38 000 грн (+52%);

Цукерники — до 32 500 грн (+51%);

Агрономи — до 45 000 грн (+50%);

Директори з будівництва — до 75 000 грн (+50%);

Облицювальники — до 60 000 грн (+50%).

Кому пропонують нижчі зарплати у листопаді

Також, як свідчить дослідження кадрового порталу, у низки фахівці зарплата за останній рік скоротилась. Зокрема, у списку:

Завучі — 25 000 грн (-9%);

Брокери — 57 000 грн (-12%);

Вебдизайнери — 35 000 грн (-13%);

Асистенти проєкту — 27 500 грн (-13%);

Інженери з обслуговування терміналів — 30 000 грн (-15%);

Front-end програмісти — 37 500 грн (-17%);

Трихологи — 50 000 грн (-17%);

Вчителі образотворчого мистецтва — 14 000 грн (-20%).

Раніше Новини.LIVE розповідали, які зміни в індексації зарплати очікуються наступного року. Згідно з планами, передбачається обнулення індексації, накопиченої за попередній рік. З огляду на це, в Україні третій рік поспіль осучаснення за грудень не переноситимуть на січень.

Ще Новини.LIVE писали про те, що з січня наступного року підвищать мінімальну зарплату на 10,4% для людей з інвалідністю. За нормами законодавства, такі працівники повинні мати суми, не нижчі за "мінімалку". Щомісячний розмір зросте з 8 647 грн до 9 546 грн.