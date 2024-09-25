Робота у вересні — у яких спеціалістів зарплати вище 50 тис. гривень

Працівники в офісі. Фото: up-study.ua

В Україні з початку 2024 року розмір середньої заробітної плати підвищився на 20%. У списку найбільш високооплачуваних цивільних професій: програмісти, маркетологи та фінансисти.

Про це свідчить інформація одного з порталів з пошуку роботи work.ua.

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Хто отримує найбільші середні зарплати у вересні

За цими даними, середня зарплата в Україні станом на вересень поточного року зросла з 17,5 тис. до 21,5 тис. гривень (на 23%).

Список найбільш високооплачуваних професій традиційно очолюють програмісти. Однак у таких фахівців за рік зарплати знизились — спостерігається найгірша динаміка виплат. Загалом перелік має такий вигляд:

програміст Golang — 88,2 тис. гривень (-46%);

начальник відділу контенту — 70 тис. гривень (+133%);

керівник нерухомості — 65 тис. гривень (+8%);

IOS-програміст — 62 тис. гривень (+13%);

фінансовий директор — 60 тис. гривень (+20%);

директор з маркетингу — 60 тис. гривень (+20%);

C++ програміст — 60 тис. гривень (-29%);

програміст баз даних — 60 тис. гривень (+9%)

Fullstack-розробник — 60 тис. гривень (-14%);

обслуговуючий персонал (сімейна пара) — 60 тис. гривень (+25%).

У кого найбільше зросла зарплата

Примітно також, що найбільше середня зарплатня підвищилась у перекладача іспанської. Зараз у середньому на порталі вказана заробітна плата для таких фахівців у сумі 70 тис. гривень. Далі йде за зростанням зарплати податковий консультант — 32,5 тис. гривень.

Найстрімкіша динаміка зростання зарплат за рік зафіксована у таких спеціалістів:

на 245% — у перекладача іспанської (з 20 тис. до 70 тис. гривень);

на 160% — у податкового консультанта (з 12,5 тис. до 32,5 тис. гривень);

на 133% — у керівника відділу контенту (з 30 тис. до 70 тис. гривень);

на 129% — у директора з якості (17,5 тис. до 40 тис. гривень);

на 124% — у соціолога (8,5 тис. до 19 тис. гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку праці шукають працівників без досвіду роботи наприкінці вересня 2024 року. Дехто з них готовий платити новачкам близько 35 тис. гривень.

Також ми писали, що експерти склали список країн Європи, де найбільша середня зарплата у 2024 році. Відомо, що за кордоном щомісяця можна отримувати максимально 8,14 тис. євро.