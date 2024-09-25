Работа в сентябре — у каких специалистов зарплаты выше 50 тыс. гривен

Работники в офисе. Фото: up-study.ua

В Украине с начала 2024 года размер средней заработной платы повысился на 20%. В списке самых высокооплачиваемых гражданских профессий: программисты, маркетологи и финансисты.

Об этом свидетельствует информация одного из порталов по поиску работы work.ua.

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Кто получает самые большие средние зарплаты в сентябре

По этим данным, средняя зарплата в Украине на сентябрь текущего года выросла с 17,5 тыс. до 21,5 тыс. гривен (на 23%).

Список самых высокооплачиваемых профессий традиционно возглавляют программисты. Однако у таких специалистов за год зарплаты снизились — наблюдается самая плохая динамика выплат. В целом перечень выглядит так:

программист Golang — 88,2 тыс. гривен (-46%);

начальник отдела контента — 70 тыс. гривен (+133%);

руководитель недвижимости — 65 тыс. гривен (+8%);

IOS-программист — 62 тыс. гривен (+13%);

финансовый директор — 60 тыс. гривен (+20%);

директор по маркетингу — 60 тыс. гривен (+20%);

C++ программист — 60 тыс. гривен (-29%);

программист баз данных — 60 тыс. гривен (+9%)

Fullstack-разработчик — 60 тыс. гривен (-14%);

обслуживающий персонал (семейная пара) — 60 тыс. гривен (+25%).

У кого больше всего выросла зарплата

Примечательно также, что больше всего средняя зарплата повысилась у переводчика испанского. Сейчас на портале указана заработная плата для таких специалистов в сумме 70 тыс. гривен. Далее следует по росту зарплаты налоговый консультант — 32,5 тыс. гривен.

Самая стремительная динамика роста зарплат за год зафиксирована у таких специалистов:

на 245% — у переводчика испанского (с 20 тыс. до 70 тыс. гривен);

на 160% — у налогового консультанта (с 12,5 тыс. до 32,5 тыс. гривен);

на 133% — у руководителя отдела контента (с 30 тыс. до 70 тыс. гривен);

на 129% — у директора по качеству (17,5 тыс. до 40 тыс. гривен);

на 124% — у социолога (8,5 тыс. до 19 тыс. гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда ищут работников без опыта работы в конце сентября 2024 года. Некоторые из них готовы платить новичкам около 35 тыс. гривен.

Также мы писали, что эксперты составили список стран Европы, где самая средняя зарплата в 2024 году. Известно, что за границей каждый месяц можно получать максимально 8,14 тыс. евро.