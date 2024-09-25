Работа в сентябре — у каких специалистов зарплаты выше 50 тыс. гривен

Зарплаты от 50 тыс. грн — кому платят больше всего в сентябре
В Украине с начала 2024 года размер средней заработной платы повысился на 20%. В списке самых высокооплачиваемых гражданских профессий: программисты, маркетологи и финансисты.
Об этом свидетельствует информация одного из порталов по поиску работы work.ua.
Кто получает самые большие средние зарплаты в сентябре
По этим данным, средняя зарплата в Украине на сентябрь текущего года выросла с 17,5 тыс. до 21,5 тыс. гривен (на 23%).
Список самых высокооплачиваемых профессий традиционно возглавляют программисты. Однако у таких специалистов за год зарплаты снизились — наблюдается самая плохая динамика выплат. В целом перечень выглядит так:
- программист Golang — 88,2 тыс. гривен (-46%);
- начальник отдела контента — 70 тыс. гривен (+133%);
- руководитель недвижимости — 65 тыс. гривен (+8%);
- IOS-программист — 62 тыс. гривен (+13%);
- финансовый директор — 60 тыс. гривен (+20%);
- директор по маркетингу — 60 тыс. гривен (+20%);
- C++ программист — 60 тыс. гривен (-29%);
- программист баз данных — 60 тыс. гривен (+9%)
- Fullstack-разработчик — 60 тыс. гривен (-14%);
- обслуживающий персонал (семейная пара) — 60 тыс. гривен (+25%).
У кого больше всего выросла зарплата
Примечательно также, что больше всего средняя зарплата повысилась у переводчика испанского. Сейчас на портале указана заработная плата для таких специалистов в сумме 70 тыс. гривен. Далее следует по росту зарплаты налоговый консультант — 32,5 тыс. гривен.
Самая стремительная динамика роста зарплат за год зафиксирована у таких специалистов:
- на 245% — у переводчика испанского (с 20 тыс. до 70 тыс. гривен);
- на 160% — у налогового консультанта (с 12,5 тыс. до 32,5 тыс. гривен);
- на 133% — у руководителя отдела контента (с 30 тыс. до 70 тыс. гривен);
- на 129% — у директора по качеству (17,5 тыс. до 40 тыс. гривен);
- на 124% — у социолога (8,5 тыс. до 19 тыс. гривен).
Что еще стоит знать
Напомним, на украинском рынке труда ищут работников без опыта работы в конце сентября 2024 года. Некоторые из них готовы платить новичкам около 35 тыс. гривен.
Также мы писали, что эксперты составили список стран Европы, где самая средняя зарплата в 2024 году. Известно, что за границей каждый месяц можно получать максимально 8,14 тыс. евро.
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