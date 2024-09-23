Робота за кордоном — ТОП-10 країн з найвищими зарплатами

Працівниця у теплиці. Фото: Freepik

Експерти склали список країн Європи, де найбільша середня заробітна плата у 2024 році. Відомо, що за кордоном щомісяця можна отримувати максимально 8,14 тис. євро.

Про це інформує видання Visit Ukraine.

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Найвищі середні зарплати у країнах Європи

У першу трійку лідерів із найвищою середньою заробітною платою входять: Швейцарія, де платять 8,14 тис. євро, Норвегія — 7 тис. євро та Данія — 6 тис. євро. Також у п'ятірку входять Люксембург — 5,46 тис. євро та Бельгія — 4,5 тис. євро.

У десятку країн із найвищими середніми виплатами працівникам входять Швеція — 4,33 тис. євро, Фінляндія — 4 тис. євро, Нідерланди — 3,97 тис. євро, Франція — 3,9 тис. євро, Німеччина — 3,8 тис. євро.

Водночас, зафіксовано найнижчі середні зарплати в Європі в деяких країнах. У першій трійці: Албанія — 422 євро, Болгарія — 637 євро та Сербія — 723 євро. Також у списку: Румунія — 742 євро, Чорногорія — 844 євро, Боснія та Герцеговина — 861 євро, Литва — 880 євро, Латвія — 1,05 тис. євро, Угорщина — 1 тис. євро та Польща — 1,11 тис. євро.

У Португалії, Італії, Австрії, Британії, Іспанії та Ісландії, середня зарплатня становить 2 тис. — 3,5 тис. євро.

Найвища погодинна оплата праці у таких країнах:

у Норвегії — 54 євро;

у Швейцарії — 52 євро;

у Данії — 44 євро;

у Бельгії — 41 євро;

у Швеції — 40 євро.

Найменше платять за годину роботи:

в Албанії — 2,4 євро;

у Болгарії — 4,7 євро;

у Сербії — 5,25 євро;

у Чорногорії — 5,54 євро;

у Боснії та Герцеговині — 5,65 євро.

"Крім погодинної ставки, важливим фактором є рівень оподаткування в кожній країні. Як вже зазначалося, у таких країнах, як Швеція (60%), Бельгія (53,7%), Нідерланди (52%) та Данія (51,5%), податкові ставки є високими. Це впливає на кінцевий дохід працівника після вирахування всіх податків. Найнижчі податкові ставки, навпаки, в таких країнах, як Болгарія, де ставка становить лише 10%", — додало видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські компанії у вересні 2024 року продовжують шукати працівників на дистанційну роботу. Деяким спеціалістам пропонують за працю з дому 30 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні розмір пенсійних виплат залежить від обсягу наявного страхового стажу, розміру сплачених соцвнесків та середньої заробітної платні за останні три роки перед виходом на заслужений відпочинок. Відомо, яка буде пенсія за умови отримання мінімальної зарплати.