Зарплати в Україні — як індексуватимуть виплати у 2025 році

Підрахунки на калькуляторі. Фото: dtkt.ua

В Україні планують запровадити нові вимоги до індексації заробітних плат. Індекс обрахунку буде здійснюватися наростаючим підсумком, починаючи з 2025 року.

Про це повідомляють фахівці профільного порталу "Дебет-Кредит".

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За словами експертів, індекс обчислення проводитимуть наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня наступного року, а розмір індексації за грудень не нараховуватимуть у січні.

"Ми вже неодноразово вказували, що грудень 2023 року став "базовим" місяцем для розрахунку індексації (принаймні поточної, а не фіксованої) у 2024 році. Адже "базовий" місяць має таку ознаку: обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення", — розповіли фахівці.

Винятком є тільки працівники, яким цьогоріч підвищували оклади (тарифну ставку). Для таких осіб "базовим" місяцем є місяць останнього відповідного підвищення.

"Тобто у 2024 році вже всі розібралися та спокійно нараховують індексацію за загальними правилами або збільшують оклади кожні два місяці та не згадують про цю функцію. Але у 2025 році базовий місяць знову для всіх працівників змінять", — повідомляє портал.

Кабінет міністрів з метою скорочення видатків Державного бюджету на 2025 рік прописав у статті 35 проєкту, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів українців буде проводитися наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2025 року.

"А сума індексації, яка склалася у грудні 2024 року, не нараховується у січні 2025 року", — йдеться у статті проєкту закону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські компанії у вересні 2024 року продовжують шукати працівників на дистанційну роботу. Деяким спеціалістам пропонують за працю з дому 30 тис. гривень.

Також ми писали, що на українському ринку праці є багато пропозицій із заробітною платою до 50 тис. гривень у вересні 2024 року. Зокрема, такі суми щомісяця можна отримувати, працюючи копірайтером чи вчителем англійської мови.