Робота в Україні — ТОП-5 вакансій із зарплатою 35 тис. гривень

Викладачка у бібліотеці. Фото: nus.org.ua

На українському ринку праці шукають працівників без досвіду роботи наприкінці вересня 2024 року. Дехто з них готовий платити новачкам близько 35 тис. гривень.

Про це свідчить інформація популярного сайту з пошуку роботи.

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Згідно з інформацією на кадровому порталі, багато українських компаній готові брати людей без досвіду та навіть вкладатись у навчання. При цьому заробітну плату обіцяють вищу за офіційну середню.

Робота продавцем-консультантом

Зокрема, шукають працівників на посаду продавця-консультанта з мобільних телефонів та аксесуарів. Заробітну плату обіцяють на рівні 35-40 тис. грн. У вакансії зазначається, що долучитися до команди можна, не маючи "досвіду роботи".

Робота менеджером чату в ІТ-компанію

Також ІТ-компанія шукає працівника на посаду менеджера чату на зарплату від 15 тис. грн до 40 тис. грн. Там наголошують, що досвід роботи у сфері онлайн комунікації не є обов'язковим, проте буде плюсом.

Робота менеджером інтернет-магазину

У компанію, що працює у сфері цифрових технологій, шукають менеджера інтернет-магазину. Готові платити від 24 тис. грн до 36 тис. грн. З-поміж вимог — вільне володіння комп'ютером, базові знання Excel, Word. Досвід роботи на аналогічній посаді не обов'язковий, але "буде перевагою".

Робота викладачем англійської мови

Одна зі шкіл шукає співробітника на посаду вчителя на зарплату від 25 тис. грн до 35 тис. грн. Потрібно буде проводити заняття для груп та індивідуальних клієнтів англійською за методом Каллана (повне занурення у мовне середовище).

Робота HR-Manager

Також шукають працівника на посаду HR-Manager у компанію Flummox Group на фіксовану ставку 35 тис. грн (плюс бонусна система за результатами роботи). Є можливість для професійного та кар’єрного зростання, постійна підтримка команди та керівництва. Обіцяють роботу в дружньому колективі та можливість впливати на розвиток компанії. Потрібно мати відмінні комунікативні та організаційні навички.

Досвід роботи з MS Office, СRM-системами не є обов'язковим.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти склали список країн Європи, де найбільша середня зарплата у 2024 році. Відомо, що за кордоном щомісяця можна отримувати максимально 8,14 тис. євро.

Також ми писали, що в Україні планують запровадити нові вимоги до індексації заробітних плат. Індекс обрахунку буде здійснюватися наростаючим підсумком, починаючи з 2025 року.